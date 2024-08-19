Блейк Лайвли одела джинсы Valentino за $19 тысяч, которые наделали ажиотажа в сети. Фото

На премьере своего фильма "Оставь, если любишь" американская актриса Блэйк Лайвли появилась в довольно экстравагантном образе. Для посещения торжественного мероприятия 36-летняя модель выбрала темно-синие джинсы от итальянского дома моды Valentino стоимостью в $19 тысяч.

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Оригинальные штаны из денима стали акцентным элементом аутфита звезды, пишет CNN. Предмет гардероба, без сомнения созданный для знаменитостей, не остался без внимания поклонников артистки, которых поразила цена изделия.

Для посещения первопоказа романтической драмы, Блейк Лайвли предпочла изящный лук, где скомбинировала повседневный и изысканный стиль. Для верха звезда выбрала простую белую майку с тонкими бретелями, гармонично сочетавшуюся с главным элементом образа – джинсами с большим количеством вырезов вдоль ног в форме цветов гибискуса.

Контрастный аутфит актриса стилизовала с аккуратными туфлями-лодочками на каблуке серого цвета и объемными серьгами кольцами. Внешний вид артистки довершили волнистые распущенные волосы с боковым пробором.

Ранее OBOZ.UA писал, что Блейк Лайвли надела культовые бусы Элизабет Тейлор за $3,8 млн.

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