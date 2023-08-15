Рианна задала тренд! Стрижка Hush будет самой модной этой осенью: кому подойдет. Фото

Певица Рианна в преддверии родов не перестает удивлять фанатов новыми образами. Звезду считают трендсетеркой одной из самых модных тенденций среди причесок в 2023 году. Речь идет о стрижке Hush, обрамленной бахромой.

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Это мягкая, многослойная стрижка, сочетающаяся с тонкими короткими прядями у лица. OBOZREVATEL рассказывает, как правильно стилизовать Hush.

"Стрижка наслаивается, что создает хорошее распределение веса и движения волос. Когда пряди стригут, они ложатся естественным образом, а это значит, что не нужно уделять много времени укладке", – объясняют Шон Пол Нотер и Ник Летем, основатели The Hair Bros, в комментарии Vogue.

Одно важное правило – в срезах не должно быть никаких прямых линий, тогда прическа получится правильной. В профессиональных салонах для создания Hush используют бритву, а не ножницы, тогда концы получаются острыми.

Эксперты подчеркивают, что нужно тщательно выбирать мастера, предварительно спросив, делал ли он такую стрижку раньше. Чтобы предотвратить конфузы, всегда стоит приносить фотографии, чтобы показать, какие образы по душе.

Для создания укладки парикмахеры рекомендуют прежде всего использовать увлажняющие спреи, не требующие смывания. Таким образом волосы будут выглядеть сияющими и иметь пляжную текстуру.

Прическа Hush подходит всем типам волос. На прямых следует сделать слои немного короче, чтобы они были заметны, тогда как на кудрявых необходимо оставить пряди немного длиннее, чтобы они могли закручиваться. При помощи прически можно решить проблему редких волос без объема.

Асимметричные укладки только сейчас стали популярными, поскольку многие имели травму с 2000-х, когда парикмахеры ровными срезами слоями стригли пряди, и это все, мягко говоря, выглядело неряшливо.

Важно правильно выбрать многослойную стрижку в соответствии со своим типом лица и волосами. Например, девушкам с круглым лицом стоит отказаться от челки, как у Рианны. Вместо этого отдать предпочтение челке-шторке с обеих сторон, таким образом выровняв пропорции.

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