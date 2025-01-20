Ретро-аксессуар для волос стал любимцем модниц во всем мире: три прически с культовой заколкой

Незаменимый ретро-аксессуар 40-х годов вновь покоряет модные вершины. В 2025 году любимцем женщин по всему миру стал французский гребень для волос.

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Изысканное украшение, которое можно стилизовать с разными образами, недавно вернулось на модные показы популярных брендов. Это поспособствовало грандиозному возвращению ретро-тренда, который подхватили модницы всего мира. Гребень помогает им создавать эффектные прически, передает итальянский Vogue.

Культовый предмет 1940-х годов, с помощью которого женщины создавали элегантные прически, имеет практичность. Гребень позволяет закрепить волосы, создав при этом роскошный образ. А благодаря декоративным узорам и изысканным линиям, этот аксессуар придаст любому луку уникальность и женственность.

Французский гребень набирает популярность под влиянием этической моды. Это одновременно декоративный и функциональный аксессуар для волос, имеющий длинные зубцы. Заколка может быть украшена жемчугом, камнями или стразами, а также принимать причудливые формы цветов или птиц.

Как создать прическу с помощью культового гребня

Распущенные локоны с "изюминкой"

Обработайте волосы термозащитным спреем. Выровняйте их утюжком или сделайте роскошные локоны. Соберите волосы по бокам, скрутив их в греческом стиле, и заколите с двух сторон гребнями. При необходимости, зафиксируйте волосы лаком.

Ничего лишнего

Если надоели распущенные волосы, можно собрать их в "ракушку", создав аккуратную и стильную прическу. Для этого необходимо сделать низких хвост. Закрепите волосы при помощи невидимок сбоку возле резинки. Скрутите волосы по направлению к хвосту и закрепите рулон при помощи гребня. Такая прическа подойдет как для работы в офисе, так и для модного выхода.

Золотая середина

В случае, если не хочется идти с распущенными локонами или с хвостом, можно выбрать нечто среднее. Соберите верхнюю часть волос, скрутите их в одну из сторон и закрепите сбоку гребнем. Можно выбрать заколку с жемчугом или камнями, чтобы придать прическе "изюминку".

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