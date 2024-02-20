Работает иллюзия контраста: стилистка назвала распространенные ошибки, делающие образ старомодным

Украинская стилистка Katya Style рассказала, чего следует избегать в образах, чтобы он не выглядел старомодным. Эксперт рассказала о самых распространенных ошибках, которые допускают красавицы.

В частности не следует носить обтягивающую одежду, ожидая, что она визуально сделает фигуру более стройной. Рекомендациями стилистка поделилась на своей Instagram-странице.

Мысль об обтягивающих вещах Катерина назвала ложной, ведь в таком фасоне мы выглядим так же, как и есть, или даже крупнее, чем на самом деле. "Так работает иллюзия контраста – большое, на фоне мелкого, кажется еще больше", – пояснила она. В частности специалист по пунктам объяснила, чего следует избегать в таком случае и какие есть альтернативы.

Скини джинсы

По ее словам, джинсы по фигуре, особенно в светлых оттенках и с элементами потертости, могут подчеркнуть каждый излишний сантиметр. "А неровность, если она присутствует в ногах, сделать еще более отчетливой", – добавила Katya Style.

Кофточки по фигуре

"Обтягивающие кофточки из тонких материалов – как увеличительное стекло, подчеркивают каждую деталь, которую не хотелось бы акцентировать", – пояснила стилистка. Под такими вещами может виднеться белье в зоне спины, особенно, если оно вам немного давит.

Альтернативы

"В более свободных вещах, с правильно расставленными акцентами, гораздо легче подчеркнуть плюсы фигуры и скрыть какие-то недостатки", – говорится в посте. Эксперт отмечает, что удачным выбором станут штаны-палаццо со стрелкой, которые визуально будут делать ноги более стройными и длинными.

Попробуйте добавить в образ более свободный свитер и немного заправить его в штаны. Таким образом вы сделаете акцент на талии и подчеркнете длину ног. "Показывайте свои запястья, чтобы образ выглядел более легким, стройным и современным", – добавила специалист.

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