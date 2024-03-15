Пять вещей, о которых люди больше всего жалеют перед смертью. Откровение медсестры хосписа

Пациенты хосписа часто задумываются о своей жизни и ее смысле. Многие из больных делятся размышлениями в конце своего пути, проливая свет на настоящие истины, говорит Бронни Уэйр – медсестра, которая имела большой опыт в уходе за тяжелобольными.

Многие годы своей карьеры американка посвятила работе в хосписе. Как паллиативная медсестра, она видела немалое количество людей на смертном одре и ухаживала за ними в последние часы, пишет Metro. Эту трудную тему Уэйр освещает в своем международном бестселлере – мемуарах "Пять главных причин сожаления умирающих".

Я сожалею, что посвятил большую часть своей жизни такой тяжелой работе

Бронни говорит, что одни из самых распространенных угрызений совести, которые испытывают пациенты, связаны с их карьерой. Она добавила, что это особенно касается мужчин, учитывая, что нынешнее старшее поколение позиционировало их как кормильцев семьи. Многие сожалеют, что потратили так много времени на работу, а не на родных и друзей.

Я хотел бы прожить свою жизнь согласно своим желаниям, несмотря на мнения других

Второе сожаление тех, кто находится на смертном одре, касается того, чтобы быть верным самому себе. По словам Бронни, это самая распространенная жалость из всех, которые она слышала среди пациентов. По ее мнению, это печаль людей из-за мечт, которых они никогда не достигли или даже не пытались достичь.

Я сожалею, что потерял связь со многими своими друзьями

Когда люди оглядываются на свою жизнь, удивительное количество из них испытывает определенные угрызения совести из-за того, что позволили дружбе угаснуть. Дружба, как и все отношения, нуждается в поддержке. Очень легко позволить общению сойти на "нет".

Хотел бы я быть достаточно смелым, чтобы больше говорить о своих чувствах

"Многие люди подавляли свои чувства, чтобы угодить другим, – говорит Бронни. – В результате они довольствовались посредственным существованием и не стали теми, кем на самом деле хотели быть. У многих развились болезни, связанные с горечью и обидой, которые они носили в себе".

Я хотел бы позволить себе быть счастливее

Дело в страхе перемен, или в опасении подвести других – из-за этого многие выбирают легкий путь. Снова и снова. В течение жизни это может привести к отсутствию счастья. "Жизнь – это выбор. Это ваша жизнь, – стремится сказать людям Бронни. – Выбирайте сознательно, выбирайте мудро, выбирайте честно. Выбирайте счастье".

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