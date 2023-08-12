Пять трендовых вещей из СССР, которые снова в моде: эти факты удивят многих. Фото

Эпоха до распада СССР запомнилась модницам простыми и универсальными модными решениями, которые, как ни странно, сегодня снова в тренде. Некоторые из этих вещей десятки лет считались устаревшими и вызывали насмешки, но 2023 год все изменил.

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Интересно, что модными эти элементы гардероба считаются далеко за пределами Украины. OBOZREVATEL расскажет, какие 5 вещей наших бабушек, можно смело комбинировать в образе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Платок или косынка

Платок, который часто можно увидеть на пожилых женщинах, на самом деле очень стильный аксессуар, который обожают элегантные леди в жаркое время года. От того, как его завязать на голове, может измениться весь общий вид наряда. В комбинации с очками платок или косынка с актуальным принтом придаст загадочности и утонченности женщине. Кроме этого, он убережет голову от солнца, а прическу – от ветра.

Стеганая куртка

Тренд на стеганые куртки ворвался в моду зимой этого года, но пока и не думает исчезать. Пуховики и пальто до сих пор остаются актуальными, но стеганные модели прямого кроя – это свежий взгляд на прошлое.

Вязаные вещи

В СССР приобрести интересную и яркую вещь было сложно, а вот сделать своими руками – вполне реально. Так модницы и спасались, вяжа все – от кофточек и шарфов до платьев. В 2023 году эти вещи обрели новое дыхание.

Авоська

Сумки и клатчи – это красиво, но не всегда универсально. Авоськи приобрели популярность вместе с шоперами. Фотографии с сетчатыми аксессуарами просто заполонили эстетические сайты, а их вместительности можно только позавидовать.

Кюлоты

Удобные штаны расширенного кроя были на пике популярности более тридцати лет назад, но впоследствии уступили облегающим моделям. Ситуация коренным образом изменилась несколько сезонов назад, когда модницы осторожно начали вводить в гардероб широкие брюки. Так очередь дошла и до кюлотов.

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