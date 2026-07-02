Пять пар шорт, которые должны быть у каждой модницы этим летом

Этим летом шорты стали не просто базовой вещью для жаркой погоды, а одним из главных элементов стильных образов. Модницы экспериментируют с сочетаниями и все чаще носят короткие модели не с привычными кроссовками или сандалиями, а с более изящной обувью – в частности, с балетками.

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Сочетание женственных балеток с различными фасонами шорт стало одним из заметных трендов сезона, отмечают в Who What Wear. Такой контраст позволяет сделать образ менее предсказуемым: спортивные или джинсовые вещи приобретают более элегантный вид, а классические летние комплекты становятся интереснее.

Бермуды – для элегантных летних образов

Удлиненные шорты-бермуды остаются одним из главных фаворитов лета. Они выглядят сдержаннее, чем классические короткие модели, поэтому легко вписываются даже в более деловые образы.

Бермуды из льна, хлопка или денима можно сочетать с балетками, простой футболкой или майкой. Если хочется создать более сдержанный образ, стоит добавить рубашку или жакет – такой комплект подойдет как для прогулки по городу, так и для неформальной встречи.

Вязаные шорты – главный летний акцент

Вещи с вязаной фактурой традиционно возвращаются летом, и в этом сезоне особое внимание уделяется именно шортам. Они придают образу легкость и напоминают об отдыхе у моря.

Однако на этот раз их предлагают носить не только с пляжными аксессуарами. В сочетании с балетками вязаные шорты приобретают более городской вид. Дополнить такой образ можно базовым топом, рубашкой oversize или легкой кофточкой.

Джинсовые шорты – классика, которая не выходит из моды

Джинсовые шорты остаются вещью, которая есть почти в каждом летнем гардеробе. В этом сезоне стилисты советуют отойти от привычного спортивного стиля и добавить к дениму более изящные детали.

Балетки помогают сделать джинсовые шорты менее повседневными. Такое сочетание подходит для летних прогулок, встреч с друзьями или вечерних выходов, когда хочется выглядеть непринужденно, но в то же время стильно.

Трикотажные шорты – для тех, кто не боится экспериментов

Короткие трикотажные модели могут показаться смелым выбором, однако именно они часто становятся главной деталью образа. Чтобы сбалансировать силуэт, модницы дополняют их более нежными элементами – например, балетками с бантами или тонкими ремешками.

Для повседневного варианта такой комплект можно дополнить свободной футболкой или легкой рубашкой.

Спортивные шорты – неожиданное сочетание этого сезона

Спортивные шорты уже давно вышли за пределы тренировочного гардероба. Этим летом их можно увидеть не только в образах для прогулок, но и в более продуманных городских нарядах.

Именно балетки придают спортивным моделям нужный баланс. Сочетание, которое еще несколько лет назад могло казаться странным, сегодня активно используют модницы.

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