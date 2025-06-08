Пять ключевых трендов лета: будут на каждом шагу

Новый сезон – это новое настроение. Лето уже заявляет о себе не только температурой, но и впечатляющими модными тенденциями. Если вам хочется обновить свой гардероб со вкусом, но без стресса – подборка станет идеальным ориентиром.

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Эксперты отмечают: главное настроение сезона – расслабленная элегантность. Мода стала еще более комфортной, непринужденной, однако не потеряла своей изысканности.

Цвета солнца, песка и жары

Летняя палитра этого года – это словно эхо осени, адаптированное к жаре: выгоревшие желтые, карамельные, терракотовые, глубокие коричневые, цвета слоновой кости и даже черный. Они напоминают о раскаленных камнях, затененных верандах и вечернем небе над морем.

Что выбрать: легкие платья-комбинации, костюмы из льняных тканей, миди-юбки в оттенках земли.

В сочетании с золотыми украшениями и соломенными аксессуарами этот тренд выглядит мягко, естественно и дорого.

Морские мотивы

Морской стиль возвращается, но с новым прочтением. Смело смешивайте бретонские полоски с элементами со шнуровкой, сетчатыми тканями, "морскими" пуговицами, обувью-лодочками, белым денимом и украшениями из ракушек.

Вдохновением стали: Miu Miu, Proenza Schouler, Sacai.

Универсальный образ: льняные брюки, рубашка навыпуск, шляпа-колпак и мокасины.

Стиль бохо

Бохо-эстетика 70-х снова в моде, но в более утонченном, элегантном варианте. Прозрачные ткани, кружево, рюши, макраме, вышивка, свободный крой – все это стало основой женственных образов на показах Chloé, Fendi, Valentino, Armani.

Как носить: легкое платье с вышивкой, прозрачная блуза поверх топа, длинные серьги, ремни из кожи, сандалии на плоской подошве.

Бохо этим летом – не массивный, а изящно романтичный.

Ретро-клетка - главный принт сезона

Клетка вернулась, и не только на рубашках. Она появляется на жакетах, платьях, обуви и сумках, в новых современных цветах и формах. От нежной пастельной до графически четкой – клетка доминирует везде.

Топ-образ: жилеты с круглым вырезом, юбки-миди, сетчатые балетки, комплекты в стиле 60-х.

Дизайнеры, сделавшие ставку на клетку: Tommy Hilfiger, Anna Sui, Tanya Taylor.

Летний офисный стиль

Условный дресс-код на лето 2025 – это свобода движения и мужские силуэты в женском исполнении. Свободные пиджаки, широкие брюки, жилеты из льняной ткани – и все это в приглушенных тонах или в чистом белом.

Ключевые бренды: Victoria Beckham, Saint Laurent, Toteme, Tory Burch.

Как стилизовать: пиджак на голое тело или в паре с кроп-топом, брюки с защипами, сандалии на ремешках или минималистичные мюли. Лаконично, легко и изысканно.

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