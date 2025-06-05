Какие купальники будут носить все этим летом: горячие тренды

Смещение модных трендов к максимализму и самовыражению в одежде этим летом только набирает обороты. А это значит, что при выборе купальника стоит ориентироваться на принцип "чем больше, тем лучше".

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Как пишет издание Real Simple, отложите подальше простой черный спортивный купальник и обратите внимание на все модели, которые используют различные текстуры, узоры, цвета и декор. И вот какая пляжная одежда этим летом будет действительно в тренде.

Цветочные принты и аппликации

Цветы на купальниках в этом сезоне появляются во всем – от нежных 3D аппликаций до ярких тропических принтов. Выбирайте сдержанные сочетания, если вам ближе минимализм, и ищите настоящий взрыв цвета, если вы готовы к безудержным экспериментам.

Яркие цвета

Кстати, о ярких цветах – чем больше их будет на вашем купальнике этим летом, тем лучше. Выбирайте что-то, что наилучшим образом подчеркнет вашу личность. Конкретный принт или оттенок роли не играют. Главный принцип здесь – чем ярче и красочнее, тем моднее.

Эстетика бохо

Стиль бохо в этом сезоне возвращается с большим размахом, но в более утонченном исполнении. Выбирайте современные силуэты с винтажными принтами, тканями ручного окрашивания, вязаными крючком деталями и купальники, выполненные в цветах, вдохновленных самой природой. Чтобы завершить эстетику бохо, добавьте к своему трендовому бикини прозрачную накидку или текстурированное платье на пуговицах.

Купальник на одно плечо

Тренд сезона на асимметрию касается как цельных купальников, так и раздельных. Причем ограничиваться моделью на одно плечо не стоит. Ищите интересные детали, такие как банты на плечах, рюши и веселые принты.

Винтажный стиль

Не только семидесятые возвращаются в моду, но и женственные пятидесятые с простыми принтами вроде горошка и цветной клетки на белом. А еще с высокой талией и всем, что подчеркивает женственность форм.

Экосознательность

Связь между темой океана и экологическим сознанием весьма прямая. Поэтому сейчас модно выбирать купальники эко-френдли брендов. Это могут быть бикини из переработанных материалов, продукция маленьких локальных брендов, которые выпускают свои модели ограниченным тиражом, или вещи компаний, которые вкладывают часть прибыли в защиту окружающей среды.

Металлизированные ткани

Если вам нравится концепция "чем больше, тем лучше", но вы не хотите переходить к ультрацветным принтам и активным деталям, то металлизированные ткани – это правильный выбор. Они выглядят необычно, красиво отражают солнечный свет и помогут вам привлечь к себе внимание на пляже.

Украшения и фурнитура

Любой декор автоматически делает купальник модным этим летом. Повесьте на бретели несколько бусин, наклейте камни или приделайте заклепки. Такие детали добавляют достаточно яркости простому купальнику, не уменьшая его удобства.

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