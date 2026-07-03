Простой трюк может уменьшить второй подбородок: что нужно делать

Второй подбородок может появляться не только из-за лишнего веса. На эту зону влияют генетика, естественная потеря упругости кожи с возрастом, ослабление тонуса мышц шеи и привычка часто наклонять голову к смартфону. Полностью изменить контур лица с помощью одних только упражнений не всегда возможно, но регулярная работа с мышцами шеи, челюсти и области под подбородком может сделать эту зону более подтянутой.

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Эти упражнения не требуют много времени, но важна регулярность: как и при любой тренировке, результат зависит от систематичности. Детали информирует Kobieta Interia.

Упражнение "журавль"

Это упражнение помогает задействовать мышцы шеи и нижней части лица. Его можно выполнять сидя или стоя.

Сядьте ровно или встаньте прямо, расслабьте плечи. Затем слегка вытяните шею вперёд и вверх, как будто тянетесь подбородком к потолку. После этого выдвиньте нижнюю челюсть вперёд так, чтобы нижние зубы оказались чуть впереди верхних.

Задержитесь в этом положении на несколько секунд, а затем расслабьте мышцы. Повторяйте упражнение спокойно, без резких движений и боли. В области под подбородком должно ощущаться лёгкое напряжение.

Нажатие языком на нёбо

Это упражнение можно выполнять практически где угодно: дома, во время просмотра фильма или за рабочим столом. Оно направлено на мышцы, расположенные под линией челюсти.

Сядьте, выпрямив спину, закройте рот и прижмите язык к нёбу. Старайтесь задействовать не только кончик языка, но и всю его поверхность. Во время напряжения вы можете почувствовать, как работают мышцы под подбородком.

Задержите напряжение на несколько секунд, затем расслабьтесь. Повторяйте упражнение ритмично, пока не почувствуете легкую усталость мышц. Не нужно давить слишком сильно или выполнять упражнение, если чувствуете дискомфорт.

Почему важна осанка

Одна из причин, по которой область под подбородком может казаться менее подтянутой, – постоянно наклоненная вперед голова. Это часто происходит, когда человек долго смотрит в смартфон или работает за ноутбуком.

Постарайтесь чаще держать экран на уровне глаз, не прижимать подбородок к шее и расслаблять плечи. Даже простая привычка сидеть ровнее может визуально улучшить линию шеи и уменьшить напряжение в этой зоне.

Когда ждать результата

Первые изменения обычно не появляются за один день. Если выполнять упражнения регулярно, лёгкое ощущение повышенного тонуса можно заметить через несколько недель. Но результат зависит от индивидуальных особенностей: состояния кожи, осанки, образа жизни и того, насколько систематично человек выполняет упражнения.

Также стоит помнить, что упражнения не заменяют уход за кожей. Зона шеи нуждается в увлажнении и защите от солнца так же, как и лицо. Достаточное количество воды, нормальный сон и ежедневный уход помогают коже оставаться в лучшем состоянии.

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