Просто и со вкусом: стильные прически для коротких волос, которые займут считанные минуты

Есть миф, что короткая стрижка очень ограничивает выбор причесок, ведь длина волос не позволяет разгуляться фантазии. На самом же деле решение подстричься может упростить бьюти-рутину и сократить время на сборы утром. Однако есть нюанс: для этого нужно заранее ознакомиться с выбором причесок.

Видео дня

OBOZ.UA решил помочь читательницам, которые недавно постриглись или только обдумывают свой поход в салон. Существует широкий выбор причесок, которые можно сделать с короткими волосами, а также многочисленное разнообразие стрижек, которые даже не нуждаются в укладке, но выглядят стильно.

Боковой пробор на каре

Классическое каре можно легко "освежить", перебросив часть волос на другую сторону и сделав пробор на бок. Чтобы закрепить результат, достаточно высушить волосы в новом для вас положении и добавить мусс или лак для укладки. Вы удивитесь, как этот лайфхак может зрительно изменить черты лица.

"Беспорядок" на голове

Легкий "беспорядок" сейчас на пике популярности. Используйте сухой шампунь или текстуризирующий спрей, слегка помните волосы руками и оставьте в таком положении. Этот вариант подойдет на неформальные встречи, чтобы добавить объем волосам и романтичной небрежности образу.

Гофре

Если у вас есть маленькая плойка или гофре – пройдитесь по отдельным прядям. Через несколько минут получите результат, который продлит свежесть прически по меньшей мере в день.

Пучок

Если длина достигает подбородка, волосы можно собрать в объемный и красивый пучок, который часто украшают платком, пышной резинкой для волос или закрепляют лаком для "прилизанного" эффекта в стиле old money. В этой прическе никто и не поймет, насколько длинные или короткие ваши волосы.

Со спортивной повязкой

Если времени на манипуляции с прядями нет, а добавить изюминку аутфиту охота, на помощь придет спортивная резинка. Она зафиксирует передние пряди за ушами, что очень практично летом, ведь волосы не будут мешать при ходьбе.

Пикси

Существуют стрижки, которые не предполагают укладку вообще, ведь сразу после мытья выглядят стильно и "дорого". Среди них – пикси. Это не просто короткая прическа, это настоящее проявление характера. Она подходит тем, кто не боится перемен и не хочет скрывать черты лица. Стильную стрижку популяризировали еще в 60-х, когда Одри Хепбёрн появились с ней на экранах.

Боб

Стрижка боб – это настоящий must-have в мире красоты. Она никогда не выходит из моды, потому что балансирует между удобством, стилем и женственностью. Боб – это идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть ухоженно каждый день без лишних усилий.

Гарсон

"Рваная" прическа, отличающаяся длинной челкой, тоже может стать фавориткой бунтарок. Несмотря на то, что это очень короткая стрижка, она не лишена женственности и шарма.

Ранее OBOZ.UA писал о календаре стрижек на май. В какие дни лучше менять стиль, а в какие нет – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!