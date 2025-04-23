Календарь стрижек на май: когда можно окрашивать волосы

Люди издавна наблюдали за Луной и ее влиянием на природу и организм. Одной из таких популярных практик является учет лунного календаря при уходе за волосами. Стрижки, покраска, укрепление – все это, по убеждению многих, может быть более эффективным, если выбирать правильные дни согласно фазам Луны.

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OBOZ.UA публикует календарь стрижек на май-2025. В некоторые фазы Луны стричь или красить волосы не рекомендуют.

Фазы Луны в мае

Фазы Луны оказывают разное влияние на состояние и рост волос. В мае 2025 года расположение Луны создает благоприятные условия для разных типов ухода. Вот как распределяются эти периоды:

Растущая Луна: 1–11 мая, 29–31 мая

Это лучшее время для тех, кто хочет иметь длинные, густые и здоровые волосы. Стрижки в эти дни стимулируют рост, делают волосы сильнее. Также рекомендовано интенсивное питание: маски, натуральные масла, массаж головы для улучшения кровообращения.

Полнолуние: 12 мая

Этот день не имеет однозначной трактовки. Одни считают, что следует воздержаться от стрижек, чтобы избежать ухудшения структуры волос. Другие же видят в полнолунии мощный энергетический потенциал, который может придать волосам блеск и силу. Рекомендуются легкие уходовые ритуалы, например, ополаскивание травами.

Убывающая Луна: 13–26 мая

Идеальное время для тех, кто хочет подольше сохранить форму стрижки. Также этот период для очищения кожи головы, борьбы с выпадением и окрашивания – результат будет держаться лучше.

Новолуние: 27 мая

Лучше всего ничего не делать с волосами. Дайте ему "отдохнуть", ограничившись легким массажем для расслабления и снятия напряжения.

Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижек в мае 2025 года

Рекомендуемые для стрижки дни:

2, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 27 мая.

Лучше удержаться от стрижки:

1, 5, 12, 16, 24, 25, 30, 31 мая.

Когда красить волосы в мае

Покраску волос тоже советуют планировать с учетом фаз Луны.

Лучшее время для устойчивого окрашивания – убывающая Луна (13–26 мая). Краситель глубже проникает в структуру волос и цвет держится дольше.

В период растущей Луны лучше сосредоточиться на природных красках или тониках – это будет способствовать более мягкому воздействию и сохранению здоровья волос. В полнолуние следует избегать экспериментов с радикальными изменениями цвета.

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