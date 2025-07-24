Просто и мило: фруктовый маникюр стал трендом лета-2025

Одним из главных трендов маникюра этого лета стал микродизайн. Крошечные рисунки на ногтях выглядят мило и игриво, а главным мотивом для подобного нейл-арта в нынешнем сезоне стали фрукты.

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Как пишет издание Real Simple, мастера маникюра называют изображение фруктов на ногтях чистым проявлением лета и наслаждения его дарами. При этом бьюти-эксперты советуют не ограничиваться одним лишь изображением плодов на ногтях. Миниатюрные фрукты и ягоды дополняют 3D-элементами, геометрическими рисунками и разного рода блеском.

Фруктовый микроманикюр этим летом дарит настроение и легкость. Он отлично подходит для снимков в Instagram, а еще для самых разнообразных активностей – от выходных у бассейна до отпуска в Европе. И вот несколько замечательных идей для вашего вдохновения.

Спелая клубника

Соедините изображение крошечных клубничек с рельефной имитацией поверхности этой ягоды. И не стесняйтесь использовать для изображения зернышек золотой лак!

Френч "фруктовая корзина"

Даже такую элегантную классику, как французский маникюр, можно вписать в тренд с микрофруктами. Имитируйте на окрашенном кончике корзиночное плетение, а затем "наполните" его своими любимыми плодами лета.

Апельсины в сливках

Кремовые и сливочные оттенки сейчас являются трендом в маникюре. Добавьте им яркости, изобразив поверх сдержанного фона, какой-то особенно яркий фрукт. Например, апельсин.

Персиковая нежность

Персиковый цвет очень недооценен, когда речь идет о маникюре. Обратите внимание на этот сочный оттенок и пойдите даже дальше, изобразив на своих ногтях медово сладкие плоды персика.

Сочная вишня

Вишенки ассоциируются у нас с игривостью. Поэтому, если у вас есть соответствующее настроение, создайте себе вишневый маникюр. И не стесняйтесь придать ягодам объем и дополнительный шиммерный блеск.

Свежий лимон

Лимоны – неотъемлемая часть многих летних коктейлей, которые спасают нас от жары. Так почему бы не изобразить этот ароматный фрукт и на ногтях.

Фрукты и принты

Полосатый маникюр – креативный тренд этого сезона. Дополните модные полоски не менее модными крошечными фруктиками и наслаждайтесь эффектом. При этом не ограничивайтесь каким-то одним видом плодов. Соберите их все!

Деликатная черника

Черника – очень деликатная ягода, обращаться с которой нужно очень осторожно. Хотите нежности в маникюре? Изобразите на ногтях именно ее.

Игривый ананас

Ананасы – это дары тропиков. Поэтому, если вам хочется жаркого эффекта, попросите нарисовать вам на пальцах именно этот фрукт. В сочетании, например, с белыми тропическими цветами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой французский маникюр этим летом считается самым стильным.

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