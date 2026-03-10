Простая процедура с утра моментально снимет усталость: что вам понадобится

Даже после полноценного сна кожа лица иногда может выглядеть тусклой и уставшей. Причиной этого часто становится стресс, недосыпание или неправильный уход.

Видео дня

Специалисты отмечают, что вернуть свежесть коже можно с помощью простого ежедневного ритуала. Для этого достаточно примерно десяти минут в день и нескольких базовых средств ухода. Регулярное выполнение такой процедуры помогает улучшить текстуру кожи, сделать ее гладкой и равномерной.

Маска для быстрого восстановления сияния

Одним из популярных домашних средств является так называемая маска "голливудского сияния", которая дает заметный эффект уже через несколько минут. Ее основой являются натуральные компоненты с мягким отшелушивающим и увлажняющим действием.

Для приготовления понадобятся: чайная ложка натурального йогурта или кефира, половина чайной ложки меда и чайная ложка геля алоэ. В смесь также добавляют щепотку молотой овсянки или белой глины, чтобы придать ей более густую консистенцию. При необходимости можно дополнить состав несколькими каплями масла малиновых косточек.

Маску наносят тонким слоем на очищенную слегка влажную кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз. После легкого массажа ее оставляют на три-пять минут, а затем смывают теплой водой. После процедуры кожа становится более мягкой, гладкой и приобретает легкое естественное сияние.

Ежедневный уход для свежего вида

Ежедневная утренняя процедура начинается с деликатного очищения лица мягким гелем или эмульсией. После этого на слегка влажную кожу наносят тоник или эссенцию с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота, пантенол или бетаин. Следующим этапом является использование антиоксидантной сыворотки, которая помогает выровнять тон кожи и защитить ее от воздействия внешних факторов. Затем наносят легкий увлажняющий крем с компонентами, поддерживающими водный баланс, например керамидами или скваланом. Завершающим шагом становится солнцезащитный крем с фактором защиты не менее SPF 30, после чего можно выполнить короткий массаж лица для улучшения микроциркуляции.

Вечерний уход и легкий массаж

Вечером уход за кожей начинают с двойного очищения, особенно если в течение дня использовался макияж или солнцезащитные средства. Сначала применяют масло или молочко для снятия загрязнений, а затем очищающий гель.

После очищения специалисты советуют выполнить короткий массаж лица в течение одной-двух минут. Легкие движения пальцев помогают расслабить мышцы лица и улучшить кровообращение. Завершают процедуру нанесением увлажняющей сыворотки и крема, которые помогают поддерживать эластичность кожи.

Деликатное отшелушивание и индивидуальный уход

Для поддержания естественного сияния кожи важно придерживаться умеренного режима отшелушивания. Специалисты советуют использовать мягкие тоники с небольшой концентрацией кислот два-три раза в неделю. Это помогает равномерно удалять отмершие клетки и делать поверхность кожи более гладкой.

При этом уход должен учитывать индивидуальные особенности кожи. Например, сухой коже могут понадобиться более питательные кремы и дополнительные масла, тогда как комбинированной подойдут средства с ниацинамидом. Регулярный и умеренный уход позволяет поддерживать здоровый вид кожи и уменьшать признаки усталости.

OBOZ.UA предлагает совет по макияжу, который позволит визуально увеличить губы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.