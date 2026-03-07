Как визуально увеличить губы: трюк, которым пользуются звезды

Губы окончательно стали главным акцентом макияжа. Соцсети заполонили новые техники – от размытых контуров до сложного многослойного окрашивания. Однако именно один прием сейчас активно обсуждают визажисты и бьюти-блогеры.

Видео дня

Речь идет о технике halo lips – способ сделать губы более объемными без инъекций. Издание NewBeauty рассказало, в чем суть тренда и как повторить его дома.

Что такое halo lips

Halo lips – это мягкая версия контуринга губ, которая сочетает затемнение по краям и более светлый оттенок в центре. Техника создает эффект "ореола", благодаря которому губы выглядят более полными и приподнятыми.

По словам Дриты Палевич, звездного визажиста и директора по искусству макияжа бренда Kevyn Aucoin, ключ к успеху – это мягкая растушевка: "Речь идет о легком скульптурировании внешнего контура губ, чтобы добавить глубины и мягкой тени".

В чем разница между halo lips и размытыми губами

Хоть техника напоминает популярный тренд blurred lips, принцип отличается.

В halo lips контур создают до нанесения основного цвета , чтобы задать форму.

, чтобы задать форму. Размытые губы предполагают более мягкий, почти неструктурированный эффект.

Halo lips требует более четкого размещения продуктов и многослойности.

Именно игра света и тени создает иллюзию объема, а не простое затемнение краев.

Как повторить технику дома

Техника требует аккуратности, но ее можно выполнить самостоятельно.

Шаг 1. Легкий контур

Небольшой кистью нанесите кремовый контур или чуть более темный оттенок вокруг естественной линии губ, максимально близко к ней.

Шаг 2. Карандаш

Выберите карандаш, близкий к естественному тону губ или немного темнее. Важно наносить его по внутреннему краю, а не выходить за пределы губ.

Шаг 3. Более светлый центр

В центр губ добавьте более светлый оттенок помады или блеска. Легко растушуйте границы пальцем, чтобы переход оставался мягким.

Именно такой прием – нанесения более светлого цвета в центр для "обратного контуринга" – активно использовал легендарный визажист Кевин Окоин, который популяризировал контуринг еще в 1990-х.

Кому подойдет этот прием

Halo lips подходит:

для тонких губ, которые хочется визуально увеличить;

для тех, кто не любит резкие контуры;

для дневного макияжа с естественным эффектом;

для фото и видео – техника хорошо работает в кадре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие натуральные маски могут нанести коже вред.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.