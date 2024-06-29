Принцесса Шарлотта вышла в люди с прической 90-х, которую уже несколько десятилетий обожают звезды. Фото

9-летняя дочь Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта присоединилась к тренду 90-х. На недавней фотографии, сделанной на концерте Тейлор Свифт во время празднования дня рождения ее папы, юная наследница престола позировала перед камерой с бохо-косами.

Видео дня

Как пишет журнал People, принцессу часто можно заметить с косичками. Этому Шарлотта обязана матери Кейт, которая собственноручно заплетает дочь.

42-летняя Кэтрин призналась, что ее попытки сделать малышке укладку не всегда идеальны. Во время прогулок в Камбрии в 2019 году она поделилась своими трудностями в плетении косы, делая комплимент красивой прическе молодой девушки. "Сегодня утром я попыталась заплести косу с Шарлоттой, и это не очень хорошо получилось", – призналась принцесса.

По данным Glamour, бохо-косы – это микрокосички на макушке, которые спадают на расплетенные волосы. Такие звезды, как Бейонсе и Бренди, популяризировали такой образ еще в 90-х и начале 2000-х, однако косички снова в тренде – но с современным оттенком. Большую роль в популяризации прически в 2024 году стала певица Tyla.

В прошлом ее делали с синтетическими волосами, однако процесс был длиннее и результат выглядел неестественным. Теперь стилисты предпочитают использовать родные волосы, которые могут быть "более универсальными и менее суровыми для этого стиля", – говорит парикмахер Ларри Симс.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз сменила длинные пряди на элегантный боб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!