Принцесса Беатрис положила начало модному тренду на Met Gala: после нее эту вещь одевали Кейт Миддлтон и другие королевские особы. Фото

Внучка Елизаветы II, принцесса Йоркская Беатрис положила начало тренду среди королевских красавиц. В 2018 году она появилась на балу Met Gala, одевшись в изысканное темно-фиолетовое платье.

Свой образ Беатрис дополнила повязкой на голову, которая стала одним из самых любимых аксессуаров среди придворных стилистов. Об этом сообщает HELLO.

На красной дорожке Met Gala принцесса Йоркская позировала в ослепительном платье от Альберты Ферретти, которое напоминало наряд греческой богини.

Выразительное платье имело полупрозрачные рукава и собранные манжеты. Затянутая деталь на талии придала женственности, а детали на шее и манжетах – смелости.

Что касается аксессуаров, она взяла клатч, добавила босоножки на высоком каблуке с металлическим ремешком и, что еще важнее, надела повязку с блестками, создававшую иллюзию короны.

Именно Беатрис начала тренд на повязки, который впоследствии подхватили принцесса Евгения, Зара Тиндолл и Кейт Миддлтон. В конце концов, один из первых раз, когда принцесса Уэльская надела повязку на голову, тоже был в 2018 году, но через несколько месяцев, в июле – на крестины ее сына принца Луи.

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