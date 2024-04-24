Принцесса Диана любила френч, а Кейт Миддлтон – шокировать публику: какой маникюр выбирают члены королевской семьи

Не секрет, что члены королевской семьи всегда должны выглядеть безупречно. Конечно не стоит забывать о человеческом факторе, ведь идеальных не существует.

Королевский кодекс диктует собственные правила моды и стиля, включая маникюр. Но не ждите увидеть что-то слишком смелое. Похоже, тенденция гламурных 3D ногтей, темно-черный хром и металлик прошли мимо монархов. Это потому, что они, как известно, придерживаются более нейтральных, мягких цветов на протяжении многих лет, пишет Women.

Кейт Миддлтон однажды поразила красными ногтями

Хотя мы больше привыкли видеть Кейт Миддлтон со сдержанными, нейтральными ногтями, она нарушила эту традицию в 2023 году. Во время посещения Пасхальной службы со своей семьей королевское лицо засветило алые ногти для чрезвычайно гламурного и действительно смелого образа.

Принцесса Диана была поклонницей французского маникюра

Известно, что покойная принцесса Диана была поклонницей френча. Этот образ чрезвычайно шикарный и вневременный, его любило бесчисленное количество других знаменитостей и светских особ. Он также прост в носке и очень сдержан.

Королева Елизавета II любила натуральные ногти

Королева Елизавета II не была известна яркими цветами ногтей, но у нее был излюбленный оттенок, который она носила все время. Возможно, вы не заметили, отчасти благодаря ее склонности к перчаткам, но покойная королева любила носить светло-розовый лак на ногтях.

Меган Маркл и молочные ногти

Меган Маркл – поклонница нежного молочного маникюра, который в прошлом году был везде. Герцогиню Сассекскую не раз фотографировали со светло-розовыми, грязно-белыми ногтями.

Принцесса Евгения больше любит нейл-арт

Принцесса Евгения, пожалуй, самая смелая из королевской семьи, когда речь идет о ногтях. Это потому, что она одна из немногих монархов, которая с гордостью предпочитает нейл-арт. Действительно, в 2012 году во время празднования бриллиантового юбилея своей бабушки, королевы Елизаветы II, Евгения сделала маникюр с флагом Великобритании.

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