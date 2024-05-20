Прибавляют возраст и портят кожу: самые грубые ошибки в макияже

Искусный макияж может "стереть" с лица добрый десяток лет. И так же ошибки нанесения мейкапа могут эти же лет набросить.

Эксперты-визажисты называют сразу несколько таких грубых ошибок, которых нужно избегать. OBOZ.UA рассказывает об их рекомендациях подробнее.

Слишком изогнутые брови

С возрастом кожа лица теряет упругость и начинает провисать. Соответственно, хвостик брови тоже опускается. Если создать слишком изогнутую арку, зона брови начнет выглядеть более обвисшей, чем она есть. Поэтому с возрастом брови лучше зачесывать вверх, создавать более густой контур и не слишком увлекаться, формируя их изгиб.

Неправильная подводка верхнего века

Так же устремленная книзу подводка верхнего века приведет к тому, что глаза визуально опустятся еще ниже и вид станет усталым. Кончик стрелки нужно с возрастом загибать вверх. И аналогичным образом формировать контур "дымчатого глаза" и "кошачьего" макияжа век.

Низкий контуринг

Задача макияжа зрелого лица – всеми возможными способами подтянуть его, поднять вверх. Если наносить контуринг слишком низко, это только подчеркнет возрастные изменения. Поэтому не наносите скульптор во впадину под скулой и растушевывайте все соответствующие продукты, в том числе румяна, в направлении кверху.

Карандаш для губ в уголках рта

Выделение уголков губ приведет к тому, что морщины в этой зоне станут более выразительными. Для создания контура рта выбирайте карандаши кремовой текстуры, выводите линию немного за натуральные границы и слегка растушевывайте ее в уголках.

Отказ от праймера для век

Нанесение праймера перед применением теней или подводки для глаз необходимо для предотвращения размазывания и фиксации продукта. Праймер также увлажняет область вокруг глаз, что придает коже наполненность.

Резкая подводка нижнего века

Нанесение подводки на линию роста нижних ресниц может подчеркнуть темные круги и морщинки вокруг глаз. А значит и подчеркнуть их. Наносите темный цвет только не верхнее веко, а на водной линии нижнего обязательно применяйте нюдовое средство, чтобы придать взгляду сияние.

Использование тяжелой пудровой основы

С возрастом текстура тональных средств должна становиться более легкой и прозрачной. Хотя пудра – отличный выбор для тех, кто имеет жирную кожу, с возрастом она усиливает сухость кожи и начинает подчеркивать морщинки.

Злоупотребление праймером

На зрелую кожу праймер лучше наносить влажным спонжем и легкими похлопывающими движениями. Это поможет одновременно увлажнить кожу и не переусердствовать со слоем продукта. С годами правило "меньше, значит лучше" становится все более актуальным.

Выбор высыхающей основы

Выбирая тональное основание, ориентируйтесь на тип своей кожи. Ваше средство не должно подсушивать ее. А еще лучше выбирать формулу с увлажняющими компонентами. Хорошим вариантом будет крем или сыворотка, содержащая витамины, поскольку они помогут восстановить кожу и улучшить ее эластичность.

Использование блестящих теней для век

Слишком сильное мерцание в зоне глаз может усилить видимость морщин. Глиттер обладает свойством накапливаться в складках и подчеркивать их. Поэтому лучше использовать матовые или сатиновые тени, а блестящими делать только акценты макияжа.

Выбор красной помады холодного оттенка или темного цвета для губ

С возрастом яркие красные помады с холодным подтоном или темный цвет продуктов делают губы визуально более тонкими. А это прибавляет возраста. Лучше отдавайте предпочтение более глянцевым, кремовым формулам нежных красных или розовых оттенков, соответствующих вашему природному цвету губ.

Использование матовых помад

Хотя матовая помада обычно обеспечивает наилучшую стойкость, она также пересушивает кожу губ. А это подчеркнет все шелушения и трещины в этой зоне. Потому лучше остановитесь на кремовой текстуре и формуле с увлажняющими компонентами.

Нанесение пудровых румян

Сухость кожи – это причина отказаться от пудровой текстуры румян. Она будет подчеркивать линии на коже. Так же, как и блестящие средства. Кремовые или жидкие текстуры с матовым финишем лягут лучше.

Злоупотребление консилером

Консилер, нанесенный без подготовки, будет слишком тяжелым и плотным, что в целом придаст образу лишних лет. Чтобы продукт ложился лучше, наносите его на тонкий слой кремовой основы. А еще сократите количество консилера, который вы используете каждый день.

Нанесение пальцами

Если наносить средства для макияжа пальцами, тепло кожи поможет сделать продукт более пластичным. Но с возрастом это также усугубляет проблему слишком сильного подчеркивания морщин. Поэтому лучше используйте для нанесения макияжа влажный спонж или специальную кисть. Это поможет создать равномерный и достаточно тонкий слой продукта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как красить губы, чтобы они с возрастом выглядели полнее.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.