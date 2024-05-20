Как сделать, чтобы губы были полнее: советы для макияжа 40+

Со временем губы теряют свою полноту, и это одно из наиболее заметных возрастных изменений лица. Но вернуть им объем можно с помощью правильного подхода к макияжу.

Эксперты по мейкапу говорят, что существует не один, а целых пять приемов, которые могут в комбинации дать потрясающий эффект. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Подчеркните губы с помощью хайлайтера и тонального крема

Чтобы выделить губы, используйте кисть для нанесения консилера. С ее помощью покройте кожу в этой зоне вашей тональной основой и хайлайтером. Используйте кисть плоской стороной, чтобы обеспечить лучшее прилегание к коже. Это поможет лучше растушевать продукт и сделать его слой равномерным и аккуратным.

Растушуйте тональную основу по направлению от губ

Правильным направлением растушевки тона является направление от рта. Это поможет смягчить текстуру продукта, но при этом четко выделить губы и создать впечатление подсвеченности в этой зоне. Вдобавок к эффекту увеличения губ такое нанесение сделает морщинки менее заметными.

Нанесите на губы полупрозрачную пудру

Когда вы сформируете правильный фон для губ с помощью тональных средств, беритесь за пуховку и полупрозрачную пудру. Легкими похлопываниями нанесите продукт на сомкнутые уста. Это поможет создать более выделенный контур. А еще даст помаде лучше лечь на кожу.

Воспользуйтесь карандашом для придания формы

Для создания идеальной формы губ можно немного отступить за пределы природной линии – буквально на долю миллиметра. Но с возрастом нужно это делать с помощью карандаша. Нанесите правильный контур этим продуктом и вы получите не только желаемый объем, но и убережете помаду или блеск от растекания.

Отдавайте предпочтение нюдовым оттенкам

Для повседневного макияжа лучше использовать телесные оттенки помады и избегать слишком темных или холодных цветов. Они сделают губы визуально тоньше и сведут на нет все предыдущие усилия по созданию правильного макияжа. Поэтому стремитесь к натуральности. И не забудьте нанести на губы увлажняющий бальзам перед тем, как придавать им цвет.

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