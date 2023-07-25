Образ в стиле luxe: 5 комбинаций цветов, которые всегда выглядят "дорого"
Изучайте искусство по подбору цветов в одежде. Это поможет поднять стиль на новый уровень. Особенно это касается тех, кто хочет выглядеть "дорого", независимо от того, какой бренд носят или сколько денег имеют на банковском счету.
Рассмотрим в материале OBOZREVATEL 5 интересных ансамблей в нарядах, которые всегда будут придавать вашему образу роскошный вид. Вдохновляйтесь ими, и попробуйте поэкспериментировать с собственными аутфитами.
1. Голубой и желтый
Голубой, цвет неба и воды, отличается спокойствием и гармонией, тогда как желтый символизирует солнце и энергию. Сочетание этих двух красок придает вашему образу свежести и живости.
Попробуйте использование голубого в качестве основного цвета, а желтого – как акцента. Например, васильковое платье или блузка будет выглядеть особенно удачно, если дополнить ее сумкой в янтарном цвете. Или же наденьте ярко-желтый пиджак вместе с голубым платьем.
2. Черный и белый
Неизменная классика. Комбинация черного и белого всегда поражает своей стильностью и шармом. Эти два цвета легко сочетать и дополнять аксессуарами разных оттенков. Например, черное платье с белым поясом или черно-белый комбинезон с ярким красным клатчем – это всего лишь несколько из множества возможных комбинаций.
3. Красный и розовый
Эта комбинация цветов есть в летних коллекциях 2023 всемирно известных брендов Giambattista Valli, Patbo, Altuzarra и Marques Almeida. Помните, что ваши красно-розовые аутфиты не должны быть слишком пестрыми. Эти краски самодостаточны и не нуждаются в принтах.
4. Черный и зеленый
Черный придает образу изысканности и строгости, а зеленый – свежести и энергии. Аутфиты, где есть черные кожаные брюки и зеленый свитер или изумрудная рубашка и черные бермуды, всегда выглядят дорого и статусно.
5. Красный и белый
Еще один интересный способ разнообразить гардероб, носить вместе красный и белый. В паре они смотрятся эстетично и интересно. Это могут быть контрастные топы и брюки, рубашки и юбки или белый тотал-лук с багровыми серьгами или сумкой.
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