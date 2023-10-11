Потренируйся, чтобы я тебя увидел: что говорит о человеке его спортивная одежда и обувь

Спортивная одежда уже давно стала частью наших повседневных образов. Мир моды предпочитает не только роскошь и эпатаж, но и комфорт, поэтому сейчас не редко можно увидеть худи, бейсболки, спортивные штаны и леггинсы на модницах города. Что только говорить об обуви: кроссовки – незаменимая часть гардероба каждой женщины.

Однако к одежде в тренажерный зал мы относимся с особым вниманием. Именно милый костюм или новые кеды могут стать мотивацией ходить на занятия и позволят чувствовать себя не только комфортно, но и уверенно. Эксперты издания New York Post выяснили, что о вас говорит ваша спортивная одежда.

Спортивный костюм

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Придя в тренажерный зал в спортивном костюме, вы дадите всем понять, что вы являетесь не просто модницей на тренировке – вы здесь, чтобы действительно заниматься спортом.

"Если я увижу кого-то в полном спортивном костюме Adidas, Kappa или что-то вроде того, я подумаю, что это спортсмен, который каждое утро ходит на пробежку и очень серьезно относится к тренировкам", – говорит 30-летний Ари Серрано, дизайнер и ведущий шоу What New York Wears.

Он поделился, что заметил явный рост количества людей, которые носят спортивные костюмы и ветровки ярких цветов, напоминающие 1980-е годы – будто все только закончили съемки видео с тренировок тех времен.

Футболка, баскетбольные шорты и рюкзак-мешок

Если вы надевате потертую футболку, на которой изображен символ футбольной команды, и пару потрепанных баскетбольных шорт, а ваш рюкзак-мешочек затягивается шнурками, возможно, вы планируете заняться чем-то более расслабленным, чем тренировкой.

"Я думаю, что это аутфит для старого традиционного тренажерного зала...", – пошутил Серрано.

Лыжная маска

Хотя требования по ношению масок уже отменены, некоторые придерживаются этой практики даже во время тренировок.

Но если вы загляните в парк, то, вероятно, увидите нескольких бегунов – как правило, мужчин – пробегающих мимо в облегающем, полностью черном наряде с лыжной маской Nike, закрывающей большую часть лица.

"Это выглядит так, будто они собираются что-то ограбить, но на самом деле это просто часть костюма, – говорит Серрано. – Эти люди очень серьезно относятся к своему здоровью".

Спортивный комплект и наушники

Прогулявшись по спортивному залу в самом модном комплекте, состоящем из топа и леггинсов, носками Nike и яркими кроссовками, и ведя деловой разговор через наушники Apple Airpods Max, они наконец готовы приступить к делу.

"У них не много времени, и они просто очень быстро зашли, игнорируя всех, кто сходил в спортзал и провел занятия непосредственно перед встречей, а не во время", – предполагает Серрано.

Кроссовки

"Обувь является самым большим сигналом, когда кто-то не знает, что делает, – рассказала сертифицированный тренер Джесс Пэрис, отметив, что неправильная обувь может привести к травме. – Если они носят Converse или Nike Air Force One, означает, что они на самом деле не знают, что делают".

Фитнес-тренер объяснила, что многие популярные кроссовки созданы для отдыха, а не для реальных тренировок, хотя модные инфлюэнсеры рекламируют их в своих социальных сетях.

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