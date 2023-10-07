Как самая безобразная обувь стала мегабрендом: ее обожают Хиллари Свонк, Эмили Ратаковски, Риз Уизерспун и другие звезды

Нельзя отрицать, что эти босоножки безобразны. Широкие, плоские, противоположные элегантным, от них ноги словно превращаются в лапы.

Как пишет издание Daily Mail, бренд Birkenstock не должен был стать иконой моды: компания была основана в 1774 году немецким сапожником Иоганном Адамом Биркенштоком, чтобы продавать удобную обувь. Известный "Fussbett" или подножка – сделанная из контурной пробки, замши и джута – была разработана его праправнуком в 1896 году. Затем, в 1960-х годах, немецкая портная, проживавшая в Калифорнии, привезла сандалии в США.

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Их считали слишком уродливыми для обувных магазинов, а эстетика "хиппи" определяла их в отдел рядом с разноцветными мюсли. И там они оставались до 1990 года, когда 16-летняя модель Кейт Мосс не надела пару на одну из своих первых модных съемок. Оказавшись на ногах потенциальной супермодели, а не богемного мужчины средних лет, Биркенштоки стали популярными.

В 2019 году было продано почти 24 миллиона пар в более чем 100 странах. На этой неделе марка Birkenstock, большая часть акций которой сейчас принадлежит американской финансовой компании при французском роскошном доме Louis Vuitton Moët Hennessy, объявила о размещении на Нью-Йоркской фондовой бирже с оценочной стоимостью 9,2 миллиарда долларов (7,6 миллиарда фунтов). Цена компании, которая, по сути, продает неприглядные уличные тапочки – это о сообразительном маркетинге, разумном сотрудничестве и обольщении всей индустрии моды.

В 1996 году на пике популярности была модель Arizona, классического стиля с двумя толстыми ремешками и серебряными пряжками – та самая, которую носила Мосс на своей культовой съемке для журнала The Face.

В конце 90-х их носили все представители молодого поколения. На волне моды под названием "гранж" они выглядели так же круто, как с юбкой, так и с джинсами и шапкой-бини.

В 2013 году Фиби Фило, которая управляла французским домом моды Celine, выпустила дизайн, украшенный мехом , что был продан почти за 500 долларов. Несколько сезонов позже Givenchy представил цветасто-металлизированные босоножки с двойными ремешками, подозрительно похожие на Arizona. Другие дизайнерские дома последовали за ними, зарабатывая на спросе дизайнерской обуви.

В 2018 году Birkenstock сделал что-то очень разумное – вместо того, чтобы пытаться бороться с миром моды, компания решила с ним сотрудничать. Сначала они привлекли лондонский Central Saint Martin's, позволив студентам колледжа моды порыться в архивах и переделать некоторые из классических моделей.

Далее бренд привлек несколько избранных домов моды, чтобы переосмыслить некоторые классические стили, а именно Boston Clog и Arizona. Рик Оуэнс, Валентино и Проэнза Шоулер создали интерпретации. Такое сотрудничество дизайнеров – почти все из позиций были распроданы – сделало Birkenstock главной темой разговоров о моде. Далее пошло партнерство с Manolo Blahnik, брендом уличной одежды Stussy и Jil Sander, а одним из самых ожидаемых предметов моды в прошлом году стала интерпретация Dior.

Более того, пара Биркенштоков появилась не раз в главном фильме этого года "Барби". В результате продажи Birkenstocks выросли на 300 процентов. Впрочем, вместо того, чтобы перенасытить рынок, Birkenstock сделал наоборот – ограничил их доступность во всем мире. Теперь это один из самых желанных брендов на планете, который любят знаменитости и мир моды, всегда имевший приверженность к немного "безобразному".

Биркенштоки с пробковыми стельками и массивными ремешками идеально подходят для этого. Наденьте их с ультраженственным платьем, чтобы не выглядеть слишком скучно, или соедините с белыми теннисными носками (как это делает большинство людей в возрасте до 25 лет), чтобы превратить себя в хипстера молодого поколения. Чрезвычайно то, что в то время как другие предметы в меняющемся мире моды канули в неизвестность, Birkenstock был в центре внимания более трех десятилетий.

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