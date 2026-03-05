Помятая одежда и пятна – новый тренд: почему в 2026 году модно выглядеть неопрятно

Мода весны и лета 2026 года изменила традиционные представления об эстетике: на подиумах и улицах больших городов стало стильно выглядеть нарочно неопрятно. От помятой одежды до манжетов с пятнами, от растрепанных волос до потертых джинсов – стиль "неопрятной девушки" стал актуальным маркером современной модной культуры.

Видео дня

Как объясняют в WWW, дизайнеры и знаменитости сознательно отходят от идеальной безупречности, предлагая образы, напоминающие о прожитой жизни, истории вещей и ощущении аутентичности.

В частности, тренд набирает популярность среди знаменитостей: актера Тимоти Шаламе заметили в Париже в бомбере с заметным пятном, тогда как модель Алекс Консани выбрала порванные джинсы, которые еще и были заляпаны грязью с тротуаров.

В коллекциях весна/лето 2026 несколько дизайнеров, включая Aaron Esh, Andersson Bell и Acne Studios, демонстрируют одежду с искусно созданным эффектом изношенности: джинсы с размазанными пятнами, кожаные блейзеры, имитирующие потертости, и куртки с ручной покраской, которые меняют свой вид со временем.

Как отмечает модный эксперт Тайлер Чин, заместитель редактора GQ, покупатели стремятся, чтобы вещи чувствовались любимыми с первого дня: "Пятна и износ добавляют истории к вещи, даже если они не имеют ничего общего с человеком, который ее носит. Или это ворованная слава? Возможно, но изношенная одежда создает ощущение непринужденности, которого нельзя достичь, нося вещи в идеальном состоянии".

Особого внимания заслуживают мелочи, которые подчеркивают концепцию "анти-новизны". На показах Prada и Proenza Schouler габардиновые пальто выглядели потертыми, с испачканными манжетами, а помада появлялась так, будто ее случайно оставили во время поездки на такси.

Основательница Loom Дейзи Харви объясняет популярность тренда контролируемыми несовершенствами: "Едва заметные неровности окрашивания, выборочное стирание и эффекты омбре придают одежде ощущение прожитой жизни, оставаясь при этом роскошными".

На подиумах весна/лето 2026 тренд поддерживают хоотичные и прически, и макияж: от очаровательно неопрятных бровей до небрежных пучков и неуловимых челок. Стилисты создают эффект "утра после вечеринки", используя текстурирующие спреи, придающие волосам естественную неопрятность.

Суть нового тренда проста: сморщенная одежда, пятна, потертые джинсы и небрежные прически больше не считаются признаком лени или неряшливости. Наоборот, они сигнализируют об индивидуальности, опыте и свободе от стереотипов об идеальности.

Ранее OBOZ.UA писал, что кроссовки, выпущенные в 1969 году, стали новым обувным трендом. Бренд с тремя полосками снова сместил акценты – на этот раз на культовую модель с "ракушкой" на носке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!