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Похожа на гнездо аиста. Как выглядела одна из самых странных причесок на Met Gala 2024

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
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Похожа на гнездо аиста. Как выглядела одна из самых странных причесок на Met Gala 2024

На ежегодной дорожке Бала Института костюма Метрополитен-музея, более известного как Met Gala, в Нью-Йорке звезды поражают не только брендовыми платьями, но и экстравагантными прическами, маникюрами и макияжем. Одним из самых противоречивых образов этого года стал наряд Гвендолин Кристи – британской актрисы.

Звезда, известная ролями Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов" и капитана Фазмы в саге "Звездные войны", вышла к папарацци с прической, напоминающей гнездо аиста. OBOZ.UA покажет ее с разных сторон.

Похожа на гнездо аиста. Как выглядела одна из самых странных причесок на Met Gala 2024

Пышную укладку актрисы не украшали аксессуары, ведь она и без них являлась акцентным элементом в образе знаменитости.

Если посмотреть на прическу сзади, можно увидеть, что ее собрали в хвост, который потом распушили до состояния, похожего на сладкую вату. Интересно, что прическа не распалась и держала форму до конца мероприятия, поэтому, похоже, ее закрепили бешеным количеством стайлинговых средств.

Похожа на гнездо аиста. Как выглядела одна из самых странных причесок на Met Gala 2024

На "гнездо" она походила именно из-за горизонтального положения и приплюснутой сверху формы.

Образ дополнило платье, которое попало в перечень самых неудачных образов Met Gala, ведь наряд выглядел слишком мрачным и не имел отсылок к дресс-коду, который установили организаторы – "Сад времени".

Похожа на гнездо аиста. Как выглядела одна из самых странных причесок на Met Gala 2024

Кстати, неординарными прическами в этом году удивляли и другие звезды. Например, репер Карди Би стилизовала высокий тюрбан.

Похожа на гнездо аиста. Как выглядела одна из самых странных причесок на Met Gala 2024

Ранее OBOZ.UA писал о лучших образах на Met Gala 2024. Главной темой мероприятия организаторы определили "Спящие красавицы: пробуждение моды".

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