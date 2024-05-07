Похожа на гнездо аиста. Как выглядела одна из самых странных причесок на Met Gala 2024

На ежегодной дорожке Бала Института костюма Метрополитен-музея, более известного как Met Gala, в Нью-Йорке звезды поражают не только брендовыми платьями, но и экстравагантными прическами, маникюрами и макияжем. Одним из самых противоречивых образов этого года стал наряд Гвендолин Кристи – британской актрисы.

Звезда, известная ролями Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов" и капитана Фазмы в саге "Звездные войны", вышла к папарацци с прической, напоминающей гнездо аиста. OBOZ.UA покажет ее с разных сторон.

Пышную укладку актрисы не украшали аксессуары, ведь она и без них являлась акцентным элементом в образе знаменитости.

Если посмотреть на прическу сзади, можно увидеть, что ее собрали в хвост, который потом распушили до состояния, похожего на сладкую вату. Интересно, что прическа не распалась и держала форму до конца мероприятия, поэтому, похоже, ее закрепили бешеным количеством стайлинговых средств.

На "гнездо" она походила именно из-за горизонтального положения и приплюснутой сверху формы.

Образ дополнило платье, которое попало в перечень самых неудачных образов Met Gala, ведь наряд выглядел слишком мрачным и не имел отсылок к дресс-коду, который установили организаторы – "Сад времени".

Кстати, неординарными прическами в этом году удивляли и другие звезды. Например, репер Карди Би стилизовала высокий тюрбан.

Ранее OBOZ.UA писал о лучших образах на Met Gala 2024. Главной темой мероприятия организаторы определили "Спящие красавицы: пробуждение моды".

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