Подтягивают лицо: 5 причесок, которые отвлекут внимание от щек

Изменение овала лица, потеря его четкости – совершенно нормальный и естественный признак старения, которого не нужно стесняться. Впрочем, не все сразу способны принять изменения своей внешности. И здесь на помощь могут прийти прически, способные замаскировать эту особенность и визуально подтянуть лицо.

Видео дня

Такие стрижки создают баланс, мягкость и создают иллюзию подтянутости. Чтобы заметить существенную разницу, кардинальное преображение не понадобится. Продуманные каскадные слои волос, удачно подобранная длина и пряди, обрамляющие лицо, помогут сместить акценты и выгодно подчеркнуть ваши черты. Если вы ищете свежую, современную прическу с омолаживающим эффектом, обратите внимание на эти пять стрижек и вариантов укладки, которые специально собрало издание She Finds.

Длинные слои и пряди вокруг лица

Длинные каскадные слои в сочетании с прядями, обрамляющими лицо, способны творить чудеса: они визуально смягчают очертания и делают овал более подтянутым. Удачно расположенные пряди вокруг щек и челюсти сглаживают резкие переходы стрижки, создавая более мягкий и сбалансированный силуэт. В результате получается изящный, свежий стиль, который подчеркивает вашу красоту, не создавая впечатления чрезмерной уложенности.

Мягкий шег

Стрижка "мягкий шег" – отличный выбор для тех, кто хочет придать волосам объем и текстуру, одновременно отвлекая внимание от нижней части лица. Благодаря воздушным слоям и объему на макушке эта прическа естественным образом создает лифтинг-эффект именно там, где он нужен больше всего – в верхней части головы. Дополнительная пышность сверху помогает уравновесить линию челюсти, а легкая растрепанность придает образу современность, непринуждённость и по-настоящему легкий вид.

Косая челка

Косая челка способна мгновенно визуально поднять лицо благодаря диагональным линиям, которые направляют взгляд вверх и в сторону. В отличие от прямой челки, которая иногда может утяжелять образ, смещенные варианты смягчают контуры и привлекают внимание к глазам и скулам. Кроме того, они придают прическе динамику и асимметрию, что прекрасно отвлекает внимание от зоны челюсти, которую вы, возможно, не хотели бы подчеркивать.

Многослойная челка

Удлиненный боб, который также называют "лоб" и длина которого заканчивается где-то между ключицами и плечами – одна из самых удачных стрижек для маскировки залысин. Дополнительная длина визуально вытягивает лицо, а слои создают движение, которое направляет взгляд вверх к скулам. В отличие от классического боба длиной до подбородка, который лишь подчеркнул бы нижнюю линию, многослойный лоб удерживает фокус внимания выше и создает изящный, моложавый силуэт.

Объемная укладка брашем

Иногда решающую роль играет не столько сама стрижка, сколько способ ее укладки. Пышная укладка с объемом у корней и мягкой пышностью на макушке, создаваемая с помощью браша, создает иллюзию более подтянутой структуры лица. Легкие волны, начинающиеся ниже скул, добавляют объем в нужных местах и не позволяют линии челюсти стать центром внимания. В результате вы получаете ухоженный, свежий вид, который помогает скрыть возрастное провисание кожи, но выглядит совершенно естественно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом модном варианте стрижки "боб" этого лета, который защитит вас от жары.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.