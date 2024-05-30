Подойдут для всех возрастов: лайфхаки, как сделать макияж идеальным

Макияж – это не только красота, но и уверенность в себе. Умело подобранные продукты и техника нанесения помогут подчеркнуть ваши преимущества и сделают ваш образ свежим и привлекательным.

Однако, чтобы получить желаемый результат, следует использовать проверенные способы нанесения макияжа. Глобальный директор по красоте YSL Beaute, делавший макияж принцессе Диане и Кейт Мосс, Том Пешо поделился своими секретами красоты для женщин всех возрастов.

Двойной слой туши

Перед тем как делать макияж глаз, нанесите на реснички один слой водостойкой туши. После того как вы воспользуетесь тенями и нарисуете стрелки, можно нанести еще один слой. Это окончательно закрепит продукт на ресницах.

Однако если у вас тонкие и слабые ресницы, то не стоит наносить много слоев туши, ведь они могут выпадать в течение дня.

Изменяйте способ нанесения тона в зависимости от ситуации

Если вы хотите сделать натуральный макияж с полупрозрачным покрытием, нанесите тональный крем на лицо с помощью пальцев.

Для того чтобы получить среднее покрытие, используйте кисточку, а для плотного тона, который перекроет любые недостатки кожи, воспользуйтесь спонжиком.

Массаж лица

Регулярно делайте массаж лица и начинайте с него каждый свой макияж. Это поможет разгладить мелкие морщинки, расслабить кожу и подготовить ее к нанесению косметических средств.

Консиллер

Консиллер можно использовать не только по прямому назначению. С помощью этого продукта вы можете сделать легкий контуринг.

Нюдовая палетка

В каждой косметичке должна быть палетка теней с нюдовыми цветами. Они универсальны, потому ведущие визажисты мира регулярно используют их в своей работе.

Помада – это универсальный продукт

Если вы не уверены, что ваши румяна подходят к макияжу, то смело используйте вместо них помаду. Таким образом вы получите гармоничный монохромный образ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как с помощью одного простого трюка сделать любую тушь для ресниц идеальной.

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