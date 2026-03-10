Подходят к любому тону кожи: 5 универсальных цветов маникюра

Маникюр давно стал важной частью образа, ведь ухоженные руки подчеркивают стиль и придают уверенности. Однако выбрать цвет лака, который будет одинаково хорошо смотреться на разных оттенках кожи, бывает непросто.

Специалисты индустрии красоты отмечают, что существует несколько универсальных цветов, которые подходят практически всем. Они остаются актуальными независимо от сезона и легко сочетаются с разными стилями одежды.

Нейтральный нюдовый

Нюдовые оттенки уже много лет остаются одним из самых популярных вариантов маникюра. Такой цвет выглядит сдержанно и утонченно, одновременно подчеркивая естественную красоту рук.

Нейтральный нюд имеет сбалансированный тон, который не выглядит слишком холодным или теплым, поэтому гармонично сочетается с различными оттенками кожи. К тому же этот вариант удобен в повседневной носке, ведь даже во время отрастания ногтей маникюр выглядит аккуратно.

Молочный

Белый маникюр – это настоящая классика, которая никогда не выходит из моды. Такой цвет придает рукам чистый, свежий вид и прекрасно подходит к любому стилю – от повседневного до праздничного.

Его универсальность заключается в том, что белый может выглядеть по-разному в зависимости от оттенка. Более мягкий, чуть теплый тон создает нежный эффект, а яркий насыщенный белый добавляет образу выразительности.

Красный маникюр

Красный маникюр уже давно стал культовым. Правильно подобранный оттенок красного сочетает теплые и холодные тона, поэтому смотрится эффектно на любой коже.

Такой маникюр мгновенно привлекает внимание и добавляет образу элегантности. Он подходит как для особых событий, так и для повседневной жизни, добавляя нотку уверенности и стиля.

Сиреневый маникюр

Сиреневый цвет может показаться сложным, однако в прозрачном варианте он становится удивительно универсальным. Сочетание розового и легкого коричневого подтона позволяет этому оттенку адаптироваться к разным тонам кожи.

Такой маникюр выглядит деликатно и аккуратно, создавая эффект ухоженных рук без слишком яркого акцента.

Розовый маникюр

Для тех, кто любит более выразительные цвета, отличным выбором станет пурпурно-розовый оттенок. Несмотря на яркость, он гармонично смотрится на разных оттенках кожи.

Этот цвет добавляет образу энергии и свежести, при этом оставаясь элегантным. Такой маникюр способен мгновенно поднять настроение и сделать даже простой образ более стильным.

