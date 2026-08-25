Подходит для любой погоды: эксперты назвали идеальную стрижку для осени

Осенью 2026 года в моду возвращается стрижка, сочетающая в себе черты классического боба и преимущества более длинных волос. Речь идет о папа-бобе – непринужденном варианте прически, не требующем сложной ежедневной укладки.

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Ее длина позволяет сохранять свободу в выборе причесок и не создает проблем в ветреную или дождливую погоду. Именно практичность и универсальность сделали эту стрижку одним из заметных бьюти-трендов сезона, отмечают специалисты из myself.de.

Что такое стрижка папа-боб

Это удлиненная версия традиционного боба и обычно доходит до области между подбородком и ключицами.

Визуально она напоминает классическую стрижку, которая уже немного отросла, благодаря чему образ получается более естественным. Такой вариант подойдет тем, кто хочет попробовать боб, но не готов существенно укорачивать длину волос. В отличие от ультракороткого боба, удлиненная форма позволяет носить волосы распущенными, прямыми или волнистыми, а при необходимости – собрать их.

Главное преимущество модной стрижки – возможность адаптировать ее под разные образы. Для гладкого варианта достаточно высушить кончики с помощью фена и круглой щетки, подкрутив их внутрь. Такая техника создает объемный силуэт с легким ретро-настроением, характерным для стиля 1990-х годов. Добавить блеска поможет небольшое количество масла для волос.

Не менее эффектно стрижка смотрится на волнистых волосах. Естественную текстуру можно подчеркнуть с помощью подходящих средств для укладки или плойки, а прямым прядям легко придать мягкие волны с помощью стайлера. Благодаря этому одна и та же стрижка может иметь как максимально естественный, так и более структурированный вид.

Практичность делает папа-боб особенно уместной именно осенью. Ветер, дождь и головные уборы часто затрудняют поддержание сложных укладок, тогда как удлиненная форма этой стрижки остается относительно простой в уходе. Кроме того, волосы такой длины можно быстро собрать, если погода или ситуация того требуют.

OBOZ.UA писал о прическах, которые придают волосам объем.

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