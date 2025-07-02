Подчеркнут естественную красоту: лучшие прически для круглого лица

Вы точно замечали, как хорошо сделанная прическа подчеркивает естественную красоту лица. И действительно, основа удачного образа – это найти подходящую прическу, которая подчеркнет ваши природные черты и уникальную форму лица.

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Круглое лицо считается одним из более сложных для стилизации. Тем не менее, парикмахеры-стилисты знают немало вариантов стрижек и укладок волос, способных подчеркнуть женственность и мягкость круглого лица, не сделав его слишком полным визуально. Издание Real Simple собрало их лучшие предложения.

Прямой боб

Стрижка боб с прямым срезом, как у Лили Коллинз, идеально подходит для тех, кто хочет визуально удлинить свои черты лица. Нижняя линия стрижки акцентирует внимание на линии подбородка и челюсти, что является выигрышным приемом. Если вы хотите удлинить свое лицо и привлечь внимание к именно к этой зоне, попробуйте обрезать волосы чуть ниже подбородка.

Челка

Челка может полностью изменить любую прическу. Яркий пример: эпическая трансформация Сабрины Карпентер. И особенно хорошо этот прием работает именно с круглым лицом, ведь пряди на лбу отвлекают внимание от линии челюсти, которая является самой широкой частью лица. Кроме того, челка может подчеркнуть глаза и скулы. Но не забывайте вовремя освежать челку, подрезать и укладывать ее для желаемого объема.

Средняя длина с волнистой текстурой

Классические, слегка небрежно уложенные слои, которые можно увидеть на Хэлли Берри, это стильная прическа, которая также подчеркивает мягкие углы круглых лиц. Средняя длина с рваным краем и боковыми прядями, доходящими до скул – это отличный вариант для круглого лица. Слои придают объема на макушке, что помогает сбалансировать черты лица и визуально вытянуть его.

Глубокий боковой пробор

Для круглого лица лучше выбирать прическу с глубоким боковым пробором, ведь так прическа приобретает больший объем и визуально вытягивает лицо. Это самый простой способ изменить свой стиль, не делая фактическую стрижку. Чтобы создать глубокий боковой пробор, ориентируйтесь на внешний угол глаза. Хотите менее драматичный образ – за отметку возьмите положение зрачка, когда вы смотрите прямо.

Пряди, обрамляющие лицо

Пряди, которые мягко спадают вокруг лица, прекрасно подходят для его визуального сужения. Поэтому, если вы собираете волосы в хвост или пучок, не забывайте выпускать волосы спереди. Еще один плюс: эта прическа подходит для любой длины.

Стрижка пикси

Короткая, почти мальчишеская стрижка является идеальным вариантом для тех, у кого круглое лицо. Все благодаря впечатляющему контрасту, который она создает. Короткие слои на макушке и более длинные края смягчают углы лица, а дополнительная текстура вверху создает объем для тех, у кого тонкие волосы.

Длинный боб

Хотите визуально вытянуть свое лицо? Сделайте удлиненный вариант стрижки боб. Комбинация объема на макушке в паре с длиной до плеч на самом деле делает лицо немного длиннее, чем оно есть на самом деле. Вишенка на торте: пробор посередине и несколько прядей, обрамляющих лицо, чтобы подчеркнуть ваши скулы – ваша укладка просто безупречна.

Объемная высокая укладка

Здесь все просто – высоко собранные в объемную прическу волосы делают вытянутой форму всей головы. И заодно добавляет роста. Если же вы вытянете несколько прядей возле лица, эффект станет просто поразительным.

Длинные слои

Эта дерзкая укладка с пробором посередине идеально обрамляет любое лицо. Даже с округлой линией челюсти и выраженными щеками. Ключ к успеху, говорят стилисты, в том, чтобы завивать пряди волос от лица прямо на скулах.

Асимметричный боб

Стилисты соглашаются, что все варианты стрижки боб идеально подходят для круглых форм лица, особенно когда волосы текстурированы – от природы или благодаря укладке. Но асимметричный боб, более длинный спереди, чем сзади, создает интересные углы, которые помогают удлинить вид лица.

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