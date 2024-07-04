Почувствуй себя звездой мюзикла: популярный аксессуар 1940-х годов снова вернулся в моду. Фото

Мода склонна к цикличности, и тренды, казавшиеся забытыми, снова возвращаются на подиумы и в образы звезд. Этим летом актуальными стали косынки, которые были на пике популярности в 1940-х годах.

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Это не только стильное дополнение к нарядам, но и хорошая альтернатива головному убору. О модном аксессуаре рассказали редакторы Marie Claire.

Платок, по-особенному завязанный на голове, когда-то носили не только для красоты, но и для практических целей, чтобы защитить волосы от ветра и пыли.

Сегодня косынки с 1940-х возвращаются в моду, но уже в обновленном и более современном виде. Дизайнеры предлагают широкий выбор моделей из разных материалов, цветов и узоров, что позволяет подобрать аксессуары под любой стиль и образ.

Косынки можно носить с разной одеждой, от платьев и блузок до джинсов и футболок. Когда нет необходимости использовать их в качестве головного убора, можно завязать платок как шарф или аксессуар на шее, сумке или руке.

Ретро-элемент придает элегантности и изящества любой одежде. Его можно использовать для подчеркивания черт лица или яркого акцента, чтобы создать образ в стиле старых мюзиклов.

Красиво и уместно косынка выглядит с очками и купальным костюмом, одновременно защищая голову от солнечных лучей.

Ранее OBOZ.UAс писал, что всемирно известная R&B и поп певица Рианна надела платок от украинского дизайнера Руслана Багинского на съемку рекламной кампании своего бренда косметики.

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