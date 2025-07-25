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По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Елена Былим
Lady Oboz
4 минуты
108
По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Лето в самом разгаре, и это идеальное время, чтобы освежить свой маникюр яркими и стильными оттенками. Стилисты поделились трендовыми цветами и дизайнами, которые придадут вашим ногтям летнего настроения.

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От сочных фруктовых оттенков до нежных пастельных тонов – вот главные идеи для маникюра этого сезона. Среди этого разнообразия каждый найдет что-то по душе. Выбирайте свой идеальный маникюр и наслаждайтесь летним настроением.

Яркий сорбет 

По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Невероятно сочные оттенки, напоминающие фруктовый сорбет, идеально подходят для жаркого августа. Оранжевый, малиновый или лаймовый – эти цвета заряжают энергией и создают игривое настроение.

Лимонный шербет

По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Свежий и дерзкий лимонный оттенок придаст вашим ногтям солнечное сияние. Этот цвет отлично смотрится как в монохромном исполнении, так и в сочетании с другими пастельными тонами.

Сиреневая дымка

По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Нежный сиреневый оттенок – это романтический выбор для тех, кто хочет добавить легкости своему образу. Этот цвет идеально подходит для создания мягкого, но стильного маникюра.

Хромированные акценты

По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Блестящие хромированные покрытия – хит этого лета. Металлические оттенки, такие как серебро или золото, добавляют ногтям футуристического шарма. Попробуйте хром как акцент на одном-двух ногтях.

Персик

По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Теплый персиковый оттенок – это воплощение летней нежности. Он выглядит элегантно и подходит к любому образу, от пляжного до вечернего.

Желейные ногти

По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Прозрачные, полуглянцевые желейные текстуры – это свежий тренд, который добавляет ногтям легкости. Такие оттенки, как розовый или мятный, создают эффект "стеклянного" маникюра.

Микроарт

По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Минималистичные рисунки на ногтях, такие как мелкие цветы, геометрические линии или точки, добавляют индивидуальности. Этот дизайн идеально сочетается с яркими или пастельными основами.

Фисташка

По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Светло-зеленый фисташковый оттенок – это настоящий хит лета 2025. Он выглядит свежо и гармонично сочетается с другими пастельными цветами.

Мороженое

По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Нежные оттенки, напоминающие ванильное или клубничное мороженое, создают мягкий и аппетитный образ. Эти цвета идеально подходят для романтических летних свиданий.

Квадратный френч

По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Классический французский маникюр в квадратной форме возвращается в тренды. Попробуйте добавить яркие цветные кончики, чтобы освежить этот вечный дизайн.

Глазурь

По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Полупрозрачные оттенки с легким блеском, напоминающие глазурь, добавляют ногтям деликатное сияние. Этот вариант идеально подходит для тех, кто любит минимализм.

Сангрия

По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Глубокий винный оттенок сангрии добавляет маникюру нотку элегантности. Этот цвет отлично смотрится как в глянцевом, так и в матовом финише.

Огненно-розовый

По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Яркий и смелый огненно-розовый оттенок – выбор для тех, кто хочет быть в центре внимания. Этот цвет добавляет образу страсти и уверенности.

Мыльная пена

По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Нежные белые и пастельные оттенки, напоминающие мыльную пену, создают чистый и свежий вид. Этот дизайн идеально подходит для легкого летнего образа.

OBOZ.UA ранее писал о трендовых цветах педикюра этим летом.

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