По-настоящему летние: какие цвета маникюра сделать в августе

Лето в самом разгаре, и это идеальное время, чтобы освежить свой маникюр яркими и стильными оттенками. Стилисты поделились трендовыми цветами и дизайнами, которые придадут вашим ногтям летнего настроения.

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От сочных фруктовых оттенков до нежных пастельных тонов – вот главные идеи для маникюра этого сезона. Среди этого разнообразия каждый найдет что-то по душе. Выбирайте свой идеальный маникюр и наслаждайтесь летним настроением.

Яркий сорбет

Невероятно сочные оттенки, напоминающие фруктовый сорбет, идеально подходят для жаркого августа. Оранжевый, малиновый или лаймовый – эти цвета заряжают энергией и создают игривое настроение.

Лимонный шербет

Свежий и дерзкий лимонный оттенок придаст вашим ногтям солнечное сияние. Этот цвет отлично смотрится как в монохромном исполнении, так и в сочетании с другими пастельными тонами.

Сиреневая дымка

Нежный сиреневый оттенок – это романтический выбор для тех, кто хочет добавить легкости своему образу. Этот цвет идеально подходит для создания мягкого, но стильного маникюра.

Хромированные акценты

Блестящие хромированные покрытия – хит этого лета. Металлические оттенки, такие как серебро или золото, добавляют ногтям футуристического шарма. Попробуйте хром как акцент на одном-двух ногтях.

Персик

Теплый персиковый оттенок – это воплощение летней нежности. Он выглядит элегантно и подходит к любому образу, от пляжного до вечернего.

Желейные ногти

Прозрачные, полуглянцевые желейные текстуры – это свежий тренд, который добавляет ногтям легкости. Такие оттенки, как розовый или мятный, создают эффект "стеклянного" маникюра.

Микроарт

Минималистичные рисунки на ногтях, такие как мелкие цветы, геометрические линии или точки, добавляют индивидуальности. Этот дизайн идеально сочетается с яркими или пастельными основами.

Фисташка

Светло-зеленый фисташковый оттенок – это настоящий хит лета 2025. Он выглядит свежо и гармонично сочетается с другими пастельными цветами.

Мороженое

Нежные оттенки, напоминающие ванильное или клубничное мороженое, создают мягкий и аппетитный образ. Эти цвета идеально подходят для романтических летних свиданий.

Квадратный френч

Классический французский маникюр в квадратной форме возвращается в тренды. Попробуйте добавить яркие цветные кончики, чтобы освежить этот вечный дизайн.

Глазурь

Полупрозрачные оттенки с легким блеском, напоминающие глазурь, добавляют ногтям деликатное сияние. Этот вариант идеально подходит для тех, кто любит минимализм.

Сангрия

Глубокий винный оттенок сангрии добавляет маникюру нотку элегантности. Этот цвет отлично смотрится как в глянцевом, так и в матовом финише.

Огненно-розовый

Яркий и смелый огненно-розовый оттенок – выбор для тех, кто хочет быть в центре внимания. Этот цвет добавляет образу страсти и уверенности.

Мыльная пена

Нежные белые и пастельные оттенки, напоминающие мыльную пену, создают чистый и свежий вид. Этот дизайн идеально подходит для легкого летнего образа.

OBOZ.UA ранее писал о трендовых цветах педикюра этим летом.

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