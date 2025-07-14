Добавьте яркости: какие цвета педикюра модны этим летом

Летом, когда мы ходим в открытой обуви, педикюр приобретает форму не только процедуры по уходу за кожей стоп. Цвет, в который будут окрашены ногти на ногах, женщины подбирают так же тщательно, как и лак для маникюра.

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Какие именно оттенки в моде в этом сезоне, когда речь идет о педикюре, разбиралось издание Who What Wear. Если коротко, нейл-стилисты рекомендуют не стесняться яркости. Все перечисленные цвета привлекают к себе внимание и имеют сочный вид под летним солнцем. Более того, их рекомендуют покрывать глянцевым финишем для дополнительного блеска. Поэтому желательно тщательно позаботиться о ногтях, чтобы они были в идеальном состоянии.

Лимончелло

Если весной в фаворе был цвет сливочного масла, то летом ему на смену пришел более яркий кузен – цвет ликера лимончелло. Это мягкий и изысканный взгляд на желтый, который в сочетании с глянцевым верхним покрытием создает солнечное настроение.

Барвинковый

Если вы желаете иметь эффектный педикюр, купите флакончик лака для ногтей барвинкового цвета. Этот сине-фиолетовый оттенок является одновременно элегантным и воздушным. Он интереснее и сложнее, чем просто синий или просто фиолетовый, и точно поднимет вам настроение в летний день.

Ультрамарин

Впрочем, если вы обожаете прямолинейный синий цвет (а его действительно есть за что любить), этим летом обратите внимание на оттенок ультрамарин. Он невероятно гармонично сочетается с цветом песка, если вы отправитесь на пляж, и будет уместен в городе в любое время дня.

Вишневый красный

Проверенная временем классика, которая никогда не сдает своих позиций. Этот роскошный, насыщенный и изысканный оттенок находится вне времени. Поскольку подобные цвета есть в коллекции любого бренда, обратите внимание на ультранасыщенные варианты. Несколько нескромно, но чего стесняться, когда на дворе лето?

Абрикосовый

Этот оттенок в педикюре называют одним из самых недооцененных. Он создает атмосферу летнего отдыха на шикарном курорте. Абрикосовый – одновременно элегантный и сдержанный, а также яркий и сочный цвет. Он всегда добавляет утонченности образу.

Белоснежный

Яркий белоснежный лак – это еще один проверенный временем вариант для педикюра. Он дарит ощущение свежести и чистоты. А еще очень эффектно смотрится на загорелой коже. Еще и подходит для любых ситуаций.

Шоколадно-коричневый

Этот цвет как правило ассоциируют с осенне-зимним периодом. Но попробуйте нанести не обычный, а шиммерный лак с золотистыми блестками, и увидите, сколько солнца может быть в коричневом цвете. Он идеально дополняет загорелую кожу и при этом выглядит достаточно сдержанно.

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