Самым красивым мужчиной в мире стал 34-летний британский актер: его лицо почти идеально. Фото

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, претендующий на роль нового Джеймса Бонда, стал самым красивым мужчиной в мире. Доктор Джулиан Де Сильва, пластический хирург из Лондона, использовал древнюю пропорцию красоты – "золотое сечение", чтобы выявить 10 самых привлекательных мужчин в мире, согласно научным данным.

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34-летний Тейлор-Джонсон возглавляет список с почти идеальным результатом – 93,04%, тогда как несколько других сердцеедов следуют за ним, сообщает Daily Mail. На второй строчке оказался бойфренд певицы Шакиры, Люсьен Лависконт – 32-летний актер, известный благодаря сериалу "Эмили в Париже". Его результат составляет 92,41%.

Чтобы понять, какие лица наиболее привлекательны, доктор Де Сильва, руководящий Центром передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне, использовал "золотое сечение" – соотношение пропорций личности, изобретенное греками, чтобы измерить красоту. В эпоху античности математическое уравнение считалось пропорцией божественной красоты. В частности, знаменитое полотно "Витрувианский человек" авторства Леонарда Да Винчи – это пример "золотого сечения" в теле человека.

Анализ эксперта показал, что Тейлор-Джонсон возглавляет список с поразительным результатом. Доктор Де Силва сказал: "Аарон был явным победителем. Все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. Его результат 93,04% легко сделает его самым красивым Джеймсом Бондом в истории, если он получит эту роль, как и ожидалось". Он значительно опередил всех актеров, игравших Джеймса Бонда – Шона Коннери на втором месте с 89,2% Роджера Мура на третьем с 88,8% и Дэниела Крейга на последнем месте – с 84,2%.

Полный список самых красивых мужчин в мире:

1. Аарон Тейлор-Джонсон – 93,04%.

2. Люсьен Лависконт – 92,41%.

3. Пол Мескаль – 92,38%.

4. Роберт Паттинсон – 92,15%.

5. Джек Лоуден – 90,33%.

6. Джордж Клуни – 89,9%.

7. Николас Холт – 89,84%.

8. Чарльз Мелтон – 88,46%.

9. Идрис Эльба – 87,94%.

10. Шах Рукх Хан – 86,76%.

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