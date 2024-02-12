Почему никогда не стоит пользоваться тестерами в магазинах косметики: ответ вас шокирует

Тестирование макияжа в магазинах перед покупкой звучит довольно обычно, но результаты нового эксперимента заставят вас дважды подумать, прежде чем наносить продукты на кожу. Известный тиктокер, проверяющий различные публичные места на наличие вредных бактерий, на этот раз посетил известную сеть Sephora.

Он снял образцы губных помад, румян, теней для век, корректоров, мультистиков и туши. Результат, которым исследователь поделился в своем видео, шокировал.

К его удивлению, некоторые продукты прошли эксперимент. Однако у других был обнаружен рост бактерий, которые могут вызвать стафилококк, инфекции мочевыводящих путей, респираторные заболевания и пневмонию.

Тиктокер экспериментировал с тестерами косметики по просьбе другого пользователя. Он взял мазки нескольких продуктов каждого типа косметики, которые затем поместил в чашки Петри и инкубировал в течение нескольких дней.

Образцы помады, консилера и туши для ресниц вышли абсолютно чистыми, но другая группа продуктов кишила бактериями.

На инфицированной посуде были сотни микробов, скрывавшихся в продуктах.

Эксперты и профессиональные визажисты уже давно призывают общественность держаться подальше от тестеров, особенно после того, как в 2015 году женщина из Калифорнии подала в суд на Sephora, утверждая, что у нее появились язвы после использования помадного тестера. Однако последний эксперимент не обнаружил никаких бактерий, скрывающихся на помадных тестерах в сети магазинов косметики.

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