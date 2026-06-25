Парикмахер сразу заметит: самые распространенные ошибки при окрашивании волос дома

Окрашивание волос дома кажется простым и более дешевым вариантом, чем поход в салон. Но именно после домашних экспериментов парикмахеры часто сразу замечают неровный цвет, пятна, пересушенные кончики или нежелательный оттенок.

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Чаще всего проблема возникает из-за нескольких типичных ошибок: неправильно выбранной краски, недостаточного количества средства, неправильного нанесения, игнорирования времени выдержки и отсутствия теста перед процедурой. Эксперты объяснили, каких ошибок следует избегать.

Неправильно выбранный цвет

Одна из главных ошибок – выбирать краску только по фото модели на коробке. На самом деле результат зависит не от картинки, а от вашего исходного цвета волос, их состояния и предыдущих окрашиваний.

Например, пепельный оттенок на рыжеватых волосах может дать зеленоватый подтон, а попытка сделать платиновый блонд на темных волосах обычной краской часто заканчивается желтым или медным цветом.

Поэтому перед покупкой стоит смотреть на таблицу оттенков на обратной стороне упаковки и обращать внимание на номер краски, а не только на красивое название.

Недостаточно краски

Одной упаковки обычно хватает для коротких волос или окрашивания одних только корней. Если волосы длинные, густые или ниже плеч, краски может просто не хватить.

В таком случае средство начинают "растягивать" по длине, расчесывать расчёской или даже разбавлять, и результат получается неровным. На волосах могут остаться пятна, более светлые участки или нераскрашенные кончики.

Для длинных или густых волос лучше сразу покупать две упаковки. Даже если одна останется, это лучше, чем испорченный цвет.

Неправильное нанесение

Еще одна распространенная ошибка – наносить краску сразу на все волосы, как шампунь. Из-за этого цвет может получиться неравномерным, а кончики – сухими и более темными.

Волосы у корней быстрее впитывают краску из-за тепла кожи головы. Кончики же часто более сухие и пористые, поэтому сильнее впитывают пигмент.

Правильнее сначала наносить краску на корни, а на длину и кончики распределять её только в конце – примерно за 5–10 минут до смывания. Этого достаточно, чтобы освежить цвет и не перегрузить волосы.

Окрашивание "на глаз"

Инструкция к краске – это не формальность. Если смыть средство слишком рано, цвет может не закрепиться, а седина – не закраситься. Если держать краску дольше, чем нужно, волосы не станут красивее или стойче по цвету.

Наоборот, слишком длительное выдерживание может пересушить пряди, сделать их тусклыми и раздражить кожу головы. Лучше всего сразу после нанесения поставить таймер и смывать краску именно тогда, когда рекомендует производитель.

Отсутствие теста

Многие игнорируют тест на аллергию, хотя краска содержит активные химические компоненты. У людей с чувствительной кожей это может вызвать зуд, покраснение, сыпь или отек.

Также полезно провести тест на небольшой пряди волос, например, внизу у затылка. Так можно увидеть, какой оттенок получится на самом деле и не дает ли краска нежелательный цвет.

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