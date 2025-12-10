Отросший боб: как укладывать прическу, которая делает любой образ шикарным
Боб уже несколько лет остается одной из самых популярных стрижек, но рано или поздно почти каждая обладательница коротких волос сталкивается с желанием отрастить длину. И именно тогда начинается самый сложный этап. Это так называемый переходный период, когда волосы будто живут собственной жизнью и категорически отказываются укладываться.
Этот момент знаком всем: кончики торчат, а длина "ломается" на плечах. Но эксперты говорят, что отросший боб может быть удивительно стильным, если знать, как работать с его формой.
Как укладывать отросший боб
Эмма Мэй Фордхам, стилист и основательница салона SoBob, дала эффективные советы. Ее главная идея проста: не нужно пытаться создать совершенно новую стрижку, стоит работать с естественной текстурой и адаптировать форму под новую длину.
"Когда вы переходите от боба к более длинным волосам, важно развивать стрижку вместе с длиной. Даже маленькие изменения в силуэте способны вернуть вашему отросшему бобу ухоженный, продуманный вид", – объяснила Фордхам.
Идеи для укладки отросшего боба
Эффектный изгиб
Самая распространенная проблема – момент, когда волосы касаются плеч и начинают выгибаться наружу. Вместо того чтобы бороться с этим, стилисты советуют подчеркнуть изгиб и сделать его частью образа.
Легкий внешний "флик" добавляет движения и создает стильный ретро-эффект в прическе.
Укладка с крабиком
"Когда волосы отрастают, они имеют идеальную длину для причесок с крабиком", – подчеркнула Фордхам.
Волосы легко скручиваются и ложатся в аккуратную, объемную пучковую композицию. Если есть челка или передние пряди – оставьте их свободными. Это создает естественный, непринужденный профиль, который возможен только на "переходной" длине.
Эффект мокрых волос
Такой вариант идеален для выхода в свет или для тех дней, когда вы хотите оттянуть мытье головы.
Текстурированный "мокрый" вид добавляет драматизма, подчеркивает черты лица и отлично работает на волосах между двумя стрижками.
Вдохновение для отросшего боба
Длина до плеч
Эльза Хоск когда-то была главной музой короткого боба, но теперь демонстрирует идеальный вариант отросшей длины: тупой срез на уровне плеч, который выглядит стильно и дорого.
Мягкие волны
Волнистая текстура помогает сгладить переходный период и добавляет волосам объема. Это отличный способ сделать прическу более женственной и одновременно замаскировать неравномерную длину.
Заворот внутрь
Если вам не нравится естественный изгиб наружу, просто работайте феном и щеткой в направлении внутрь – это визуально полирует образ.
Или наоборот – сделайте изгиб ярким и выразительным. Такая прическа будет выглядеть игриво и становится акцентом всего образа.
OBOZ.UA также рассказывал, какая техника окрашивания станет хитом в 2026 году.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.