Отросший боб: как укладывать прическу, которая делает любой образ шикарным

Боб уже несколько лет остается одной из самых популярных стрижек, но рано или поздно почти каждая обладательница коротких волос сталкивается с желанием отрастить длину. И именно тогда начинается самый сложный этап. Это так называемый переходный период, когда волосы будто живут собственной жизнью и категорически отказываются укладываться.

Этот момент знаком всем: кончики торчат, а длина "ломается" на плечах. Но эксперты говорят, что отросший боб может быть удивительно стильным, если знать, как работать с его формой.

Как укладывать отросший боб

Эмма Мэй Фордхам, стилист и основательница салона SoBob, дала эффективные советы. Ее главная идея проста: не нужно пытаться создать совершенно новую стрижку, стоит работать с естественной текстурой и адаптировать форму под новую длину.

"Когда вы переходите от боба к более длинным волосам, важно развивать стрижку вместе с длиной. Даже маленькие изменения в силуэте способны вернуть вашему отросшему бобу ухоженный, продуманный вид", – объяснила Фордхам.

Идеи для укладки отросшего боба

Эффектный изгиб

Самая распространенная проблема – момент, когда волосы касаются плеч и начинают выгибаться наружу. Вместо того чтобы бороться с этим, стилисты советуют подчеркнуть изгиб и сделать его частью образа.

Легкий внешний "флик" добавляет движения и создает стильный ретро-эффект в прическе.

Укладка с крабиком

"Когда волосы отрастают, они имеют идеальную длину для причесок с крабиком", – подчеркнула Фордхам.

Волосы легко скручиваются и ложатся в аккуратную, объемную пучковую композицию. Если есть челка или передние пряди – оставьте их свободными. Это создает естественный, непринужденный профиль, который возможен только на "переходной" длине.

Эффект мокрых волос

Такой вариант идеален для выхода в свет или для тех дней, когда вы хотите оттянуть мытье головы.

Текстурированный "мокрый" вид добавляет драматизма, подчеркивает черты лица и отлично работает на волосах между двумя стрижками.

Вдохновение для отросшего боба

Длина до плеч

Эльза Хоск когда-то была главной музой короткого боба, но теперь демонстрирует идеальный вариант отросшей длины: тупой срез на уровне плеч, который выглядит стильно и дорого.

Мягкие волны

Волнистая текстура помогает сгладить переходный период и добавляет волосам объема. Это отличный способ сделать прическу более женственной и одновременно замаскировать неравномерную длину.

Заворот внутрь

Если вам не нравится естественный изгиб наружу, просто работайте феном и щеткой в направлении внутрь – это визуально полирует образ.

Или наоборот – сделайте изгиб ярким и выразительным. Такая прическа будет выглядеть игриво и становится акцентом всего образа.

