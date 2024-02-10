От Юлии Саниной до Ирмы Витовской: 7 украинских знаменитостей, которые носили или носят дреды. Фото

Дредлоки или дреды – одна из самых удобных причесок для знаменитостей. Во-первых, пряди нужно мыть раз в неделю, а то и реже (что прекрасно при постоянных гастролях). Во-вторых, можно 2–3 месяца не думать об укладках шевелюры, а затем сходить на коррекцию к мастеру-брейдеру. И, в-третьих, это – один из эффективных методов пиара: можно впечатлить публику, и некоторое время фигурировать в заголовках СМИ.

Спутанные в локоны волосы популярны не только среди зарубежных звезд, но и среди украинских. Кто именно решился на этот смелый эксперимент – читайте в материале OBOZ.UA.

1. Дарья Петрожицкая

Украинская актриса театра и кино Дарья Петрожицкая часто меняет стиль прически. Ее можно увидеть с роскошными локонами, скромным пучком, "рожками" и косами... А вот в 2020 году, во время карантина из-за COVID-19, когда приходилось кучу времени проводить дома, она решилась сделать дреды. Эта прическа гармонично дополнила образ и характер Дарьи.

2. Юлия Санина

Похоже, любимая прическа украинской певицы, фронтвумен группы The Hardkiss, Юлии Саниной – волосы, заплетенные в косы. Она появляется в рекламах, на сцене и в клипах с разными вариациями укладки: в виде кос-пучков, африканских кос, с вплетенными в пряди бусинами, искусственными сине-желтыми волосами или металлическими украшениями. А вот в начале карьеры рок-дива носила дреды, сплетенные из окрашенной в блонд шевелюры.

3. Иван Клименко

Украинский музыкант и продюсер, соучредитель лейбла ENKO, Иван Клименко настолько давно носит дреды, что они стали неотъемлемой частью его образа. Некоторое время он ходил с коротко подстриженными волосами. Позже немного отрастил пряди и попробовал заплести дредлоки. Новый стиль понравился знаменитости, так что теперь это – его "фишка".

4. Артем Пивоваров

Украинский певец Артем Пивоваров одновременно драйвовый и чувственный артист. Эти разные стороны его характера проявляются не только в музыке, но и в стилях причесок. Чего только он не делал с шевелюрой! Собирал в пучок, заплетал в косы, брил виски (ходил с андеркатом), а на старте своего пути в шоубизе носил дреды.

5. Мария Яремчук

Украинская певица Мария Яремчук в 2018 году ошеломила поклонников новым имиджем. Она опубликовала в Instagram фото, где красуется экстравагантными длинными дредами вместо привычной изящной прически. В комментариях подписчики отметили внешнее сходство артистки с американской R&B-певицей Рианной. Как думаете, похожа?

6. Потап

Украинский продюсер и автор песен Потап стал популярен в 2006 году. Все благодаря тому, что слушателям понравились подача и формат песен дуэта "Потап и Настя". Уже тогда артист ходил с бритой головой. А знали ли вы, что в 18 лет он носил длинные вьющиеся волосы, которые заплетал в дреды?

7. Ирма Витовская

Украинская актриса театра и кино, а также продюсер Ирма Витовская много лет имела белокурые волосы средней длины. А в начале 2023-го решилась на неприсущий ей эксперимент, который опубликовала в Instagram и прокомментировала: "Сломать усталость, стресс, боль – изменение собственного отражения в зеркале... Советую". Звезда сделала трендовое наращивание – дредокудри. Они носятся около 6-8 недель. Новая прическа освежила ее образ!

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