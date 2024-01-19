От простачки до будущей королевы: как менялся макияж Кейт Миддлтон. Фото

До того как Кейт Миддлтон стала частью королевской семьи Виндзоров, могла себе позволить носить мини-юбки, "голые" платья и короткие шорты, а также красить ногти и губы в красный. Сложно все это представить, не правда ли? Ведь сейчас она – икона утонченной моды и грации.

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После свадьбы с принцем Уильямом в 2011-м году наряды для герцогини Кембриджской начали подбирать стилисты, учитывая ее цветотип. Что же касается макияжа – никаких "наставников" у Кэтрин не было и нет. Даже на свою свадьбу она наносила косметику сама. Итак, какова была эволюция ее мейкапа после изменения социального статуса и семейного положения – узнайте в материале OBOZ.UA.

2011–2012

Это период, когда герцогиня любила делать акцент на глазах. Правда, не совсем удачно. Почему? Кэтрин рисовала несимметричные и с неправильным изгибом брови. Кроме того, она подводила не только верхние, но и нижние веки, а серые тени не растушевывала. Это утяжеляло образ и визуально придавало принцессе возраст.

2013–2015

Ориентировочно в эти годы Кэтрин усовершенствовала технику нанесения теней. Она решила комбинировать серые с коричневыми красками. Такой прием смягчил черты ее лица и придал взгляду выразительность.

Нижние веки принцесса продолжала подводить темным карандашом, но, к счастью, реже, чем раньше. Губы подрисовывала нежно-розовой помадой или бесцветным бальзамом. Отметим, что в 2015-м году Кейт Миддлтон начала появляться на публике с более профессионально оформленными бровями.

2016–2018

С 2016-го года герцогиня оттачивала мастерство в скульптурировании лица. Она использовала румяна в тон помады, а хайлайтером расставляла световые акценты. Еще из плюсов – Миддлтон отказалась от матовой пудры, которая подчеркивала морщины, а также начала растушевывать подводку. Все это заметно освежило ее внешность.

2019–2020

В эти годы супруга принца Уильяма несколько трансформировала фасоны одежды, сменив их на так называемый power dressing (это модный стиль, позволяющий женщинам утвердить свой авторитет в профессиональной и политической среде, где традиционно доминируют мужчины). Если вкратце: линии ее нарядов стали мягче, цвета – ярче, а аксессуары – заметнее. Макияж Кейт не сильно изменился. Она использовала тени в насыщенных оттенках коричневого и слегка прорисовывала линию роста ресниц.

2021–2023

Начиная с 2021-го года, принцесса Уэльская делает smoky eyes с коричневыми тенями или с четкими стрелками. Для более нежных образов наносит на веки пыльно-розовые оттенки. Кроме того, теперь она красит и укладывает брови воском, чтобы те выглядели гуще, а скулы подчеркивает розоватыми румянами.

Ранее OBOZ.UA писал о лучших образах Кейт Миддлтон в 2023-м году. Стилисты принцессы внимательно следят, чтобы ее аутфиты всегда были уместными и сдержанными.

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