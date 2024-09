От медового до перламутрового: какие цвета волос станут трендом сезона

Осень – это тот сезон, когда не только можно изменить аромат духов или спрятать летние вещи и достать теплые. Этот тот период, когда в перевоплощениях нуждаются также волосы и это не обязательно должна быть стрижка.

Достаточно на несколько оттенков обновить покраску или сделать мелирование. Как пишет Who What Where UK, осень 2024 года рада встретить вас со светлыми волосами и свежей внешностью. Последние тенденции подразумевают тона от медового блонда до ковбойской меди.

1. Медовый блонд

"Я предполагаю, что классический блонд вернется на осень и зиму 2024 года – он легкий и идеальный переходный оттенок от лета к зиме. Он идеально подходит для людей, желающих перейти на более темный блонд из летнего оттенка, но при этом сохранить теплоту и блеск", – говорит колорист Стефан Феррейра.

2. Перламутровый белый

Колористы предполагают, что в этом сезоне возрастет популярность холодных тонов и ярких оттенков блонда.

"Попросите своего стилиста покрасить волосы в ледяно-платиновый оттенок, но не забудьте взять с собой примеры. Ваш стилист проконсультирует вас по процессу достижения этого цвета, но это может быть очень ответственной задачей и займет много времени, чтобы получить такой яркий цвет", – объясняет парикмахер Тайлер Мур.

3. Ковбойская медь

Ковбойская медь объединила в себе ярко рыжий и русый оттенки. Она характеризуется тёплыми и глубокими тонами.

4. Мелирование (балаяж)

"Я вижу, что все больше клиентов просят придать волосам объем. В балаяже это означает более редкое размещение естественных тонов, которые проникают к кончикам волос, а светлые блики немного отдалены от корней, чтобы добиться более мягкого эффекта, как это часто делает Эмилия Кларк", – отмечает парикмахер Робби Пурвес.

