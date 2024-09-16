Очки в толстой оправе и ремень с шипами: какие антитренды вернулись в моду этой осенью

Осень часто ассоциируется с обновлением, а мода – циклическая. То, что еще недавно считалось антитрендом, сегодня снова становится популярным. Этот осенний сезон обещает быть смелым с аксессуарами, которые смело подчеркнут даже самый простой образ.

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Определение "антитренда" далеко не всегда означает, что эта вещь неинтересна или некрасива. Как объясняют фэшн-эксперты, если аксессуар считался антитрендовым, он был хорошим, потому что пережил цикл тренда. Так какие аксессуары будут в моде этой осенью? Сайт Vogue рассказывает о 4 тех, которым стоит дать еще один шанс.

Очки в толстой оправе

Очки-авиаторы в толстой оправе возвращаются этой осенью. Эти очки большого размера создают свой стиль и придают смелую ретро-нотку любому наряду. Что-то среднее между винтажностью и современностью, и это делает ваш повседневный образ модным и стильным.

Идеально подходят для дополнения сдержанного вида и придают изысканность.

Ремень с шипами

Да, вдохновение байкерским миром снова возвращается. Ремень с шипами стал хитом этой осенью. Этот аксессуар позволит вам играть с контрастами, внося дозу бунтарства и характера в более классическую одежду. Идеально подходит для структурирования нарядов или добавляют уникальности базовым джинсам.

Эту поразительную деталь следует использовать для резкого и напористого вида.

Красная сумка

Красный, безусловно, цвет, который оживит гардероб этой осенью. Яркий и смелый, он идеально подходит для внесения динамики в любой образ, оставаясь при этом шикарным и изысканным. Красная сумка – это то, что подчеркнет ваш образ. Это универсальный аксессуар, доступный в различных формах, от маленького вечернего клатча до более вместительной сумки для занятий или в офис. Главное – выразить эту огненную энергию, символизируя уверенность в себе и обновлении.

Леопардовая обувь

Леопардовый принт – это буквально вечная классика, которая снова и снова возвращается в моду. Но на этот раз – на обуви. Этот дикий принт – лучшая деталь, превращающая простой наряд в интересный look. Будь то сапоги, дерби или кроссовки, каждый шаг с леопардом будет ярким. Он идеально вписывается в направление максимализма.

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