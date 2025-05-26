Обновите свой гардероб: горячие тренды лета-2025

С наступлением лета мода набирает новые обороты, и самое время обновить свой гардероб согласно последним тенденциям. Теплые дни приносят не только отпуска, путешествия и вечеринки, но и возможность для стильных экспериментов.

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В 2025 году дизайнеры предложили свежий взгляд на летнюю одежду - она одновременно комфортная, яркая и практичная. От уличной моды до элегантного минимализма - каждый найдет что-то свое. Летние образы теперь не только об удобстве, но и о способе выразить себя, независимо от того, находитесь ли вы в городе, на море или в офисе, отмечают эксперты из InStyle.

Одним из главных символов лета остаются шорты - особенно в сочетании с удлиненными рубашками на пуговицах или легкими кардиганами. Если хочется более сдержанного варианта - в тренде капри, которые снова возвращаются на подиумы и уличный стиль. Их ретро-шарм в стиле Одри Хепберн снова в моде, а удобство делает их идеальными для активного дня.

Для создания элегантного образа стоит обратить внимание на шелковые вещи с принтами, вдохновленными шарфами, а также кружево, которое добавляет наряду утонченности и легкости. Особенно популярны кружевные юбки, блузы или даже платья в комбинации с более грубыми деталями - например, кожаными аксессуарами. Такой микс женственности и бунтарства - одна из фишек этого лета.

Универсальным трендом остаются платья-рубашки, которые легко адаптируются под любой случай - офис, прогулку или ужин. Среди аксессуаров достойны внимания шляпы от солнца, эспадрильи или кроссовки в винтажном стиле.

А для тех, кто хочет больше формальности даже в жару, дизайнеры предлагают летние костюмы - легкие комплекты с шортами или юбками, которые все еще выглядят по-деловому, но не утяжеляют.

Отдельного внимания заслуживают купальники как топы - новая интерпретация пляжного стиля для городских улиц. Комбинируя их с брюками или юбками, можно создать смелый, но уместный лук. Не менее популярна и прозрачная одежда, которая сочетается с базовыми вещами для сбалансированного и выразительного образа.

Завершают список трендов юбки с запахом в новых материалах - замше, овечьей коже и мягком текстиле. Они придают образу характер и подчеркивают индивидуальность.

OBOZ.UA предлагает советы стилистов по джинсовым шортам - как и с чем их носить летом.

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