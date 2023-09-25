Обладательница самых известных ягодиц в мире Ким Кардашьян появилась на обложке журнала в неожиданном образе. Фото

Американская звезда Ким Кардашьян стала лицом 23-го выпуска CR Fashion Book, представ перед камерой с короткими волосами и тонкими нарисованными бровями. Он посвящен музам поколений и 10-летнему юбилею модного журнала, основанного экс-председателем парижского Vogue Карин Ройтфельд.

Об этом издание сообщило в своем Instagram. Светская львица стала первой из одиннадцати героинь, которым посвящен новый номер журнала.

На обложке Ким предстала в неожиданном образе: с коротким ежиком на голове и тонкими бровями. Бизнесвумен в грязной белой майке бренда Dsquared2, как будто она только вышла из гаража, позирует перед объективом фэшн-фотографа Нади Ли Коэн.

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"Ким Кардашьян – муза этого поколения, преодолевшая барьеры и переосмыслившая значение слова "вдохновлять", благодаря своему старту с реалити-шоу поднялась на вершину бизнеса и стала инициатором новаторских идей по реформированию тюрем", – говорится в сообщении CR Fashion.

Это не дебют Ким на обложке этого модного журнала: в 2013 году она позировала для третьего номера CR Fashion Book перед объективом Карла Лагерфельда. На тот момент Кардашьян была беременной первой дочерью Норт. В 2018-м Ким превратилась в скромную "женщину-первоопроходца", а в 2020-м стала героиней номера вместе с Наоми Кэмпбелл и Шер.

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