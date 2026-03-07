Нюд не в тренде: какой цвет ногтей будет хотеть каждая модница в 2026-м

Мир нейл-арта готовится к масштабному перевоплощению, оставляя в прошлом эпоху пастельных и сдержанных бежевых тонов. Выбор правильного цвета ногтей поможет вам не только подчеркнуть собственный стиль, но и придать образу необходимой уверенности и современной элегантности.

Новый тренд 2026 года позволяет мягко отказаться от мрачной коричневой гаммы в пользу более насыщенных и благородных пигментов. Это идеальное решение для тех, кто стремится к обновлению, но пока не готов к слишком кричащим неоновым экспериментам, отмечают эксперты myself.

Основным фаворитом сезона официально признан сливовый цвет – уникальный нюанс, балансирующий на грани темно-красного и глубокого черного. Этот оттенок выглядит чрезвычайно изысканно благодаря своему едва заметному темно-сиреневому подтону, который мгновенно придает рукам ухоженный вид. В отличие от привычных ярких цветов, сливовый не надоедает и гармонирует с любым гардеробом, создавая изящный цветовой акцент.

Сливовый маникюр

Для приверженцев традиционного подхода лучшим вариантом остается классическое однотонное покрытие по всей длине ногтевой пластины. Тем не менее, 2026 год поощряет и более креативные решения, например, использование хромированной пудры поверх сливовой базы для создания металлического сияния. Такой вариант превращает маникюр в настоящее украшение, меняющее блики в зависимости от освещения.

Варианты сливового маникюра

Если вы ищете что-то неординарное, обратите внимание на геометрические узоры или сочетание глубокого сливового с техникой "аура". Золотистые элементы или нестандартная интерпретация французского маникюра в этой гамме придадут образу особого шарма. Важно помнить, что главный секрет успеха заключается в правильном выборе оттенка лака: он не должен быть слишком фиолетовым или излишне красным.

Как сделать сливовый маникюр дома

Создать трендовый маникюр можно самостоятельно, даже не имея навыков профессионального мастера, главное – придерживаться последовательности действий. Выгоднее всего сливовый цвет смотрится на миндалевидной форме ногтей, которая остается на пике моды и визуально удлиняет пальцы. Перед нанесением цвета обязательно подготовьте пластину, тщательно подпилив края и использовав качественную основу.

Для достижения максимальной глубины цвета профессионалы советуют наносить лак в два тонких слоя, что обеспечит равномерное покрытие без полос. Поскольку матовые текстуры пока не вернулись в списки главных трендов, завершать процедуру стоит глянцевым топом с зеркальным эффектом. Блеск не только защитит маникюр от сколов, но и подчеркнет богатство сливового пигмента.

Финальным штрихом, который сделает ваш домашний уход не хуже салонного, является использование специального масла для кутикулы. Несколько капель этого средства не только увлажнят кожу, но и придадут маникюру завершенный, свежий вид.

