Ногти из 'змеиной кожи' – неожиданный выбор зимы. 10 идей маникюра с пузырьками, которые захочется повторить

Неожиданно в тренды попал новый дизайн маникюра из подручных материалов. Ранее нейл-арт в стиле змеиной кожи уже был популярен, но приходилось его рисовать кисточкой. Впрочем, изобрели новый способ достижения не только рисунка чешуи этого пресмыкающегося, но и текстуры, невероятно схожей с настоящей.

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В сочетании с ярким основным покрытием, этот дизайн придаст немного тепла и трендовости к зимнему образу. Тем более, его можно выполнить даже дома, имея под рукой вспененную мыльную воду и ультрафиолетовую лампу. Журнал Glamour советует использовать хромовую втирку, чтобы создать более стильный маникюр, точно привлекающий внимание.

Для дизайна "змеиной кожи" не требуется много усилий: только нанесение гелевого лака, по желанию хромовой пудры и мыльных пузырей сверху на прозрачное покрытие. Каждый этап нужно просушивать под ультрафиолетом в лампе, но это не будет занимать много времени. За несколько шагов и примерно за час можно создать популярный маникюр.

Со "змеиным" принтом хорошо сочетаются все трендовые цвета, и даже нюдовый будет выглядеть довольно оригинально. Джин Сун Чой, мастер из маникюра, объясняет, что интереснее поиграть с более драматичными цветами, такими как красный, оранжевый и желтый или розовый, фиолетовый и черный. Впрочем, это дело вкуса.

В частности, с этим принтом можно смело экспериментировать, нанеся его на часть ногтя или создав один или несколько акцентных пальцев. Для вдохновения демонстрируем подборку дизайнов "змеиной кожи", которые захочется повторить.

Хромовое покрытие под текстурой

Акцентные ногти

Градиент

Розовое золото

Серебряная "змеиная кожа"

Нежный розовый

Глубокий черный

Эксперименты с цветом

"Пузырьковый" французский

Нейл-арт

Ранее OBOZ.UA писал о каких цветах маникюра уже можно "забыть" из-за их устарелость и чем лучше их заменить.

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