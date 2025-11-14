Какая прическа может спровоцировать выпадение волос: вы и не догадывались

Модные тенденции не всегда безопасны. Иногда даже привычный аксессуар может стать причиной проблем. По словам ведущих трихологов, новая волна популярности причесок с крабиками вызвала рост случаев женского облысения.

Женщины начали замечать залысины, появляющиеся вблизи линии роста волос и в области темени – и причина не в гормонах или возрасте, а в повторяющейся прическе. Детали рассказало издание Daily Mail.

В чем опасность крабика для волос

По словам трихолога Рэйчел Валентайн, проблема возникает тогда, когда волосы фиксируют в одном месте каждый день. Фиксатор создает постоянное точечное напряжение на волосяные волокна, и со временем это приводит к ломкости и микроповреждениям. Две ее пациентки обратились с абсолютно одинаковой картиной: излом волос вокруг темени там, где ежедневно был крабик.

"Эпидемия причесок с крабиками – причина того, что вы видите ломкость вокруг теменной зоны", – объясняет специалист.

Хотя крабики действительно менее вредны, чем тугие резинки, опасным является повторение одной и той же точки натяжения.

Как возникает тракционная алопеция

Проблема, о которой предупреждают специалисты, называется тракционная алопеция – это состояние, когда волосяные фолликулы воспаляются из-за постоянного напряжения. Если его игнорировать слишком долго, фолликулы повреждаются настолько, что перестают восстанавливаться, а залысины могут стать постоянными.

Симптомы:

истонченные волосы вдоль линии роста; ломкость в зоне темени; ощущение натяжения, покалывания или болезненность кожи головы.

Как избежать повреждений

Специалисты советуют не отказываться от крабика, но менять место его крепления ежедневно. Один день – высоко, другой – низко или сбоку. На следующий день вообще лучше распустить волосы или воспользоваться мягкой шелковой резинкой.

"Любая повторяющаяся прическа может вызвать ломкость. Важно распределять напряжение по разным зонам", – отметила Валентайн.

Большинство случаев тракционной алопеции можно остановить, если вовремя устранить фактор натяжения. Если же работа или спорт требуют собранных волос, стоит хотя бы менять высоту прически.

Также советуют:

избегать тяжелых наращенных прядей;

не носить слишком тугие косы;

не терпеть прическу, если она вызывает давление или боль.

Можно ли восстановить волосы

Если остановить натяжение на ранних этапах, фолликулы имеют шанс восстановиться, сообщает Британская ассоциация дерматологов. Однако в запущенных случаях единственным выходом становится трансплантация волос. Хотя она реже проводится женщинам (около 15% всех операций), ее эффективность достигает 85–95%.

Выпадение волос у женщин также может быть связано с гормональными изменениями, дефицитами витаминов или генетическими факторами, но тракционная алопеция – один из немногих видов, которые легко предупредить.

