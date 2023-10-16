Никогда это не надевайте: 10 самых обидных идей костюмов на Хеллоуин

Хеллоуин – самый жуткий и веселый праздник осени одновременно. Если вы фанат костюмированных вечеринок, то, безусловно, ждете 31 октября, чтобы примерить свой неповторимый образ.

Однако не все костюмы будут уместны на День всех святых, пишет издание Good Housekeeping. Некоторые из них, касающиеся исторических, травматических, религиозных тем или рассы и культуры народа, могут быть оскорбительными и противоречить толерантности.

Трагические события, такие как массовые расстрелы, стихийные бедствия и пандемии, никогда не должны использоваться как источник вдохновения для хеллоунских перевоплощений. Освещение трагедий может напомнить другим о травме, которую они пережили. Так же как культурное присвоение национальности и субкультуры, к которым вы не относитесь, не является костюмом – это настоящие образы жизни, которые заслуживают уважения. Итак, 10 образов на Хеллоуин, о которых стоит забыть в этом году (и в дальнейшем также).

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Трансофобные костюмы

Если ваш наряд высмеивает маргинализированную группу людей, оно точно не будет к месту. Возьмем, например, образ Кейтлин Дженнер, которая в прошлом была спортсменом Брюсом Дженнером, отцом светской львицы Кайли и ее сестры модели Кендалл. Костюм под названием "Call Me Caitlyn Unisex Adult Costume" является воспроизведением культовой обложки для Vanity Fair. На сайтах костюм можно найти в разделе "Юмор". Пользователи сети раскритиковали такую идею.

Костюм коронавируса

Пандемия, убившая почти 7 миллионов человек по всему миру, не является костюмом – это ужасная трагедия, которая существенно повлияла на жизнь многих людей. Сдерживайте желание одеться в медицинский костюм, что-то похожее на вирус или жертву самого вируса. В этой категории конкретика действительно имеет значение. Обычные костюмы врача и медсестры подходят. Специфическое настроение, упоминающие в частности о пандемии, не очень.

Костюмы, порочащие форму тела или объективизирующие его

Речь идет о неуважении к женщинам. Это не только приближает их к сексуальным объектам, но и превращает вес женщины в шутку. Одежда, которая высмеивает размер людей, объективизирует тела или иным образом преуменьшает жизненный опыт, неуместна.

Костюм террориста

Переодеваться в Усаму бен Ладена, Дилана Руфа или даже у обычных членов ИГИЛ – все это очень некстати. Это подпадает под то же название, что и освещение трагедий. Так что следует вычеркнуть из списка таких людей, как Гитлер и Путин.

Костюм нациста или жертвы холокоста

Верьте или нет, но не одна знаменитость считала, что одеться нацистом на Хэллоуин было хорошей идеей, как, например, принц Гарри. Несколько розничных торговцев США ранее подверглись критике за продажу костюма для девочек "Анны Франк". Многие его сняли с полок, но другие магазины все еще предлагают подобные образы под названиями "Девушка Второй мировой войны" или "Исторический костюм девушки 1940-х годов". Холокост – это болезненное историческое событие, а не тема костюмированной вечеринки.

Зомби-версии умерших знаменитостей

Если вы хотите воздать должное одному из своих любимых знаменитостей, то просто повторите один из их образов. Не стоит превращать Дэвида Боуви, Фредди Меркюри, Эми Уайнхаус в зомби. Надеть что-то, напоминающее чей-то труп, будет слишком.

Жестокое обращение с животными

Костюмы, изображающие жестокое обращение с животными, должны стать "табу". Обычно они изображают приюты для животных и эвтаназию, охотничьи образы с графическими аксессуарами или любые другие.

Психически больной человек

Иногда обидные стереотипы интегрируются в нашу жизнь еще до того, как мы это осознаем. Как часто многие из нас называли неприятного знакомого "сумасшедшим", не задумываясь о том, как этот термин может звучать для человека с психическими заболеваниями? Костюмы на Хеллоуин, освещающие психиатрические заведения, подпадают под ту же категорию. Ношение смирительной рубашки или любого другого снаряжения или одежды, обычно связанных с институционализацией людей с психическими заболеваниями, тригерит тех, кто имеет болезненный опыт.

Костюм, изображающий сексуальное домогательство

Шутки о сексуальных домогательствах на самом деле не смешны. Когда кто показывает себя людям без согласия, это очень реальная и травматическая форма сексуальных домаганий. Подобные костюмы, "эксгибициониста", не только неуместны – они могут тригерить тех, кто сам сталкивался с насилием.

Костюм бездомного

Десятилетиями одеваться в "бездомного" считалось нормальным. Но только в США тысячи людей ежедневно остаются без безопасного и доступного убежища, и кризис продолжает обостряться. Для многих это живая реальность, а не милая идея на Хэллоуин.

Ранее OBOZ.UA писал о топ-7 интересных образах на Хеллоуин 2023, которые каждый сможет повторить.

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