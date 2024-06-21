Не забывайте про аксессуары: как стилизовать летнее платье, чтобы выглядеть эффектно

Практичность платья трудно недооценить, однако без аксессуаров и удачной обуви образ будет скучным и неэффектным. Каждый наряд может стать еще лучше, если дополнить его украшениями, сумкой, головным убором и другими деталями.

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Не исключением являются летние платья, характеризующиеся простыми силуэтами, легкими материалами и свободным кроем. Редакторы модного портала Who What Wear рассказали, с какими аксессуарами образ заиграет новыми красками.

Очки

Солнцезащитные очки – не только стильный, но и практичный элемент любого гардероба. Подобрав модель, которая будет подходить к чертам лица, можно добавить загадочности и непринужденности образу.

Серебряные украшения

Этим летом мода будет более лояльна к серебру, чем другим драгоценным металлам и пластику. Особенно красиво сочетаются серебряные бласлеты, цепи и кольца с яркими платьями: красным, синим, зеленым, розовым и другими моделями.

Ожерелье

Сделать красивый акцент на хрупкой шее можно, добавив к образу ожерелье. Жемчуг, например, внушает изысканность, чокеры и подвески дарят романтическое настроение, а создать ретро-образ можно, воспользовавшись украшениями той эпохи.

Сумки-мешки

Летние платья обычно очень простые, легкие и изящные, поэтому их советуют комбинировать с чем-нибудь противоположным по стилю. К примеру, элегантный клатч лучше отложить, а заменить его можно на вместительную сумку-мешок.

Цепь на поясе

Подчеркнуть талию рекомендуют стильным ремнем в виде цепочки на поясе. Он подчеркнет изгибы фигуры, однако не будет пережимать живот.

Ранее OBOZ.UA писал, что бренд Balenciaga представил клатч в виде обуви, которой можно убить. Он впервые появился на подиуме в прошлом декабре.

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