Balenciaga представил клатч в виде обуви, которой можно убить. Фото

Модный дом Balenciaga удивил пользователей сети новым продуктом – сумкой-клатчем, которая выглядит, как настоящая туфля-лодочка. Новинка – это обувь на каблуке 42 размера с серебристой молнией, которая зигзагообразно расположена сверху.

Видео дня

Аксессуар в виде обуви впервые появился на подиуме прошлого декабря, когда Balenciaga продемонстрировали свою осеннюю коллекцию 2024 года на показе в Лос-Анджелесе, пишет Harper's Bazaar. Все в сети говорили о кожаных бумажных сумках или о ярко-розовых махровых спортивных штанах с низкой посадкой, которые так напоминают 2000-е годы. Однако самое большое внимание привлек именно клатч-каблук.

Редактор модного журнала Тара Гонсалес решила провести эксперимент, приобретя спорную вещь. Журналистка узнала на собственном опыте, что именно уместится в сумочку:

Небольшой блеск для губ

Маленький гибкий сетчатый кошелек, который вмещает до четырех кредитных карт и/или паспорт

Серьги с жемчугом

Сломанный акриловый ноготь или два

Ключи от дома

Немного мелких денег

Примечательно, что в сумку вы не сможете поместить смартфон. Кроме того, ремешка на аксессуаре нет. Его нельзя закинуть через плечо или носить на груди. Стоит отметить, что цена продукта составляет 1890 долларов (свыше 76,5 тысячи гривен). На официальном сайте Balenciaga сумка носит название "женский нож-клатч" благодаря острому каблуку, поэтому можно предположить, что с обладательницами данного аксессуара лучше не шутить.

Ранее OBOZ.UA писал о кроссовках от Balenciaga, имеющих платформу в 16 см и буквально поднимающих своих владельцев на разительные новые высоты. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!