Не видно, как отрастает: какой цвет волос станет хитом весны-2026

Весной всегда хочется обновления. Но вместе с желанием перемен появляется другой страх: чтобы новый цвет не требовал постоянного подкрашивания. Именно поэтому в 2026 году на первый план выходит оттенок, который отрастает максимально естественно.

Его называют "черепаховым" – из-за мягкого сочетания теплых, глубоких тонов. Это не резкое окрашивание, а многомерная техника, которая создает эффект света и тени в волосах, говорят эксперты.

Что такое "черепаховое" окрашивание

"Черепаховый" цвет – это адаптация техники écaille, вдохновленной природными переливами панциря черепахи. В отличие от классического балаяжа, где акцент делается преимущественно на осветленных кончиках, здесь создается многослойный эффект по всей длине.

В палитре сочетаются глубокий шоколад или каштан как база, теплая карамель и ореховые оттенки, а также мягкие бронзовые или медовые блики. Главное условие – никакой холодной пепельности. Весна-2026 возвращает теплоту и золотистое свечение, которое делает кожу визуально свежее.

Почему этот цвет не требует частого подкрашивания

Секрет – в сохранении естественной глубины у корней. Мастера оставляют корни более темными или максимально приближенными к натуральному оттенку, создавая плавное растяжение цвета. Благодаря этому отрастание идет мягко и естественно, без резкой линии перехода.

Даже спустя несколько месяцев волосы не кажутся неухоженными – просто меняется интенсивность переливов. Именно поэтому "черепаховый" цвет называют одним из самых удобных вариантов для тех, кто не хочет постоянно посещать салон.

Как получить правильный результат

Важно просить мягкое сочетание нескольких близких оттенков, а также более светлые пряди у лица, которые работают как естественный "фильтр", освежая черты.

Не менее важен финальный блеск. Без глянцевого покрытия этот цвет теряет глубину. Именно поэтому завершающее глоссирование в салоне и регулярный уход дома – обязательны.

